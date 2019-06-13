傳說中4大偏門招桃花術！粉水晶效果驚人、「魔法陣」要小心

許多女性一生都盼望著有好姻緣、好歸宿，而這樣的想法有時會驅使她們做出一些不合常理的事情，像是為了求姻緣去嘗試些亂七八糟的祈福方式，最後卻求得爛桃花，甚至人財兩空，有些求姻緣的方法看起來古怪又毛骨悚然，即使想要有個穩交對象，有些偏門也千萬不要亂試啊，免得受傷的是妳自己！

1. 拜狐仙增強桃花運？



看到狐仙嫵媚的眼神，就不難想到祂的作用，在中國傳統上，狐仙一直都是擔任誘惑和美人的角色，想要一段姻緣，向祂祈求似乎合情合理。

而相傳台灣陽明山的狐仙，是從香港逃避法師追捕進而在陽明山上長住，許多名人也會到此祭拜狐仙祈求桃花，但是狐仙長期以來一直給人偏門的印象，還是少拜比較好喔！

2. 泰國佛牌能提升異性緣？



泰國等東南亞地區流行利用佛牌來祈求姻緣，但是其實正統的佛牌有正牌與陰牌的差別，前者利用香灰、花粉等天然材料製成，而後者可能有不好的東西藏於佛牌中。

雖然有人認為佛牌大多經過法師開光，不算是偏門，但是在妳無法確定佛牌內容物的來源、成分下，這並不是一個具可信度的招桃花方法，還是找些比較正當的招桃花術，比較保險。

3. 愛情魔法陣求脫單？



有中國的狐仙、泰國佛牌，當然也有西方的魔法陣！只要上網問問GOOGLE大神，就能找到超多戀愛魔法教學，有些甚至只要用蠟燭就能佈個愛情魔法陣呢！

而魔法其實真的如《哈利波特》的世界一樣，有著黑、白魔法之分，當妳施展魔法時，心中的想法將會影響魔法的結果，如果妳一心想搶走別人的男友，這就屬於黑魔法，可能會帶來不好的後果！

4. 粉水晶會招爛桃花？



和前面幾個相比，配戴水晶是個相對安全的方法，據說粉色、紫色水晶都能改善磁場、招來桃花，也有人說水晶如果突然斷裂，代表招來的是爛桃花，要處理好爛桃花，可是比找到好桃花還難！

而名模米蘭達可兒Miranda Kerr也曾公開，在和老公約會時，會在內衣裡放上粉水晶，增加自己的人緣，並提醒自己愛別人也要愛自己，水晶就是帶給她愛和力量的寶石。

努力提升自己的內在，才能找到好對象！



說了這麼多求戀愛的偏方，並不是要大家都去試，妳有時間思考該選哪一個方法來得到好桃花，不如好好想自己該怎麼改善，才能找到好對象！

也許是自卑感作祟，也可能是單身太久讓妳對於感情很無助、徬徨，但是要找到適合妳的對象，最終並不是靠這些方法才能獲得，而是讓他真正愛上「妳」這個人的一切，才有可能成功。

其實所有的招桃花、求姻緣的開運方法都只是一種心靈寄託，真正關鍵還是在自己身上，成為一個值得他人愛的人，同時也要學會愛自己，才能真正解決妳的戀愛問題。

文／柯夢波丹 圖／PEOPLEIMAGES、GETTY IMAGES、微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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