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《X 戰警：黑鳳凰》蘇菲自曝天生肥　超嚴格60健身＋菜單練出S曲線

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《X 戰警：黑鳳凰》首部女性變種人獨立電影，也是漫威接下來的大片，飾演女主角黑鳳凰琴葛蕾的蘇菲特納Sophie Turner，告別了《權力遊戲》的珊莎公主，這次即將要大開殺戒！蘇菲特納給人的印象，一向是身材火辣的金髮妞，沒想到這樣的身材居然得來不易，快讓我們一起來看看。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

被蘇菲特納評為「非常無情的服裝」就是她在《X 戰警：黑鳳凰》中所要穿的戲服，但蘇菲特納卻說她根本不是戲服，是第二層皮膚，可見這件緊身的戲服，讓她多有壓力。

看到現在的蘇菲特納，妳一定會忍不住翻白眼想，身材那麼好，怎麼講話那麼誇張！但你不知道的是，現在辣翻天的蘇菲特納之前可是因為被網友批肥胖、皮膚不好、演技差，而得了憂鬱症...（所以我們真的不要亂批評人好嗎！）

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

這就是比較胖時的蘇菲特納，她分享那時候極度沒自信，病情嚴重時，連起床都很難做到，甚至想過自殺。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

蘇菲特納分享：「我感到壓力很大，因為每個人都在談論大腿間隙，但我喜歡吃，所以我會繼續這樣做。」不過她表示非常了解自己的身體形狀，因為有游泳運動員的肩膀，所以她在穿衣服上會非常注意。

超嚴格60訓練

而為了在演出時更好看，蘇菲特納表示身材的維持，也讓她付出了辛苦的代價，像是她就為了《X 戰警：黑鳳凰》嚴格實行60訓練，每週六次，每次60分鐘，共3個月。

而在健身時，蘇菲特納基本上會以全身訓練為主，除非特別需求才會訓練局部，因此她的訓練包括：山坡沖刺、壺鈴、阻力帶...等。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

蘇菲特納分享「阻力帶衝刺」，是個非常能大量消耗熱量的運動 ，教練會用阻力帶將她的上身固定，接著她會跑20秒，休息40秒，總共訓練10分鐘；除此之外也會利用複雜的拳擊練習來保持她的精神狀態。

對她來說沒有什麼：屁股日、長腿日或是腹肌日，要練就是要全身訓練！這樣才能塞的下那該死的第二層＂肌膚＂她說。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

自我訓練健身菜單公開

除了這些健身訓練外，蘇菲特納也分享，平常若沒有做這些訓練的話，她會做很多的深蹲和硬舉，來自我訓練，因為這些動作需要多個肌肉群，一次燃燒更多的卡路里。

另外也分享了自我訓練的健身菜單：45秒的深蹲＋45秒的硬舉＋45秒的槓鈴肩推，接著休息30秒，並重複4-8次。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

和未婚夫一起把戶外運動當興趣

蘇菲特納說自己的好身材，也是要感謝未婚夫Joe Jonas是個戶外運動愛好者，會帶著她去滑雪、騎自行車和徒步旅行，培養感情兼保持身材，一舉兩得。

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

實施健康飲食

蘇菲特納也採取了健康的飲食方式，每餐都含有蛋白質和健康的脂肪，以及許多新鮮的蔬菜，如菠菜和花椰菜，偶爾還有紅薯。

表示自己之前的飲食方式，只能用非常糟糕來形容，後來開始實施了健康飲食，真的可以感受到身體的變化，對於不健康食物的耐受性變得很低！

除了健康飲食之外，蘇菲特納當然有放縱的時候，喜歡吃一些平常少吃的一些＂垃圾食物！不過對於吃一些高熱量食物時，蘇菲特納也是有自己的堅持，像是她喜歡吃香腸，不過她會吃雞肉香腸，因為更健康，同時平衡了慾望和健康呀～

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

持續激勵自己﻿

每個人都有自己的鍛煉理由，它可以是從減肥到身材看起來更完美...等任何理由，但無論妳的目標是什麼，都應該堅持下去並記住它以保持鍛煉的動力。

寫下妳的目標

蘇菲特納也被自己的訓練師要求，試著寫下妳為什麼這樣做，以及你想要達到的目標之後，再開始健身規劃：妳不喜歡什麼，而你想看到怎樣的自己，然後妳將如何實現這個目標！

▲黑鳳凰。（圖／Getty）

最後的最後蘇菲特納說現在的自己，在經過很多事之後，現在已經好很多，不會每次照鏡子時，過分擔心自己的身材。未婚夫也給她非常多的鼓勵。蘇菲特納說：「當有人讚美時，會讓人意識到妳也是有優點的，當有人每天都告訴你，他愛你的時候，妳也會變得更愛自己喔。」

文／柯夢波丹　圖／GETTY、MARVEL

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 減肥, 健身, X戰警, 黑鳳凰, 蘇菲特納
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