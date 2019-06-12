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經典黑紅、黑橘全都回歸！盤點5雙下半年最強的Air Jordan鞋款

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub

2019上半年的Air Jordan鞋款，應該已經讓各位鞋頭們買到手軟了吧？畢竟，光是這6個月以來，就已經有不少爆款出現，其中還包括最搶手的Travis Scott X Air Jordan 1，不過，下半年還有許多值得關注的鞋款尚未推出，所以下面就要帶各位介紹5雙必收的Air Jordan鞋款，一起來看看吧！

1. Air Jordan 1「UNC」

由於Jordan Brand是Nike為喬丹（Michael Jordan）設立的品牌，所以有很多配色靈感皆來自於喬丹，而這雙Air Jordan 1「UNC」配色，正是北卡羅來納州立大學經典的北卡藍配色，而該大學為喬丹的母校，預計將於8／17發售，售價為台幣5,600元。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

2. Air Jordan 1 WMNS Satin「Black Toe」

經典的「Black Toe」配色搭配Satin的緞面材質，是許多朋友夢寐以求的鞋款，而且這雙是為女生推出的，所以男生可以穿的大尺寸少之又少，故轉售市場的價格一直都很昂貴，預計將於8／31發售，售價為台幣5,600元。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

3. Air Jordan 1「Shattered Backboard 3.0」

該配色的名稱「Shattered Backboard 3.0」，意思為灌碎籃板，是為了紀念1985年的一次Nike巡迴賽中，喬丹把籃板灌碎而推出的，而該鞋款的特色為黑橘色的皮革表面，不過，這次3.0所採用的是漆皮材質，預計將於10／26發售，售價為台幣5,600元。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

4. Air Jordan 1「Bred」

Air Jordan 1「Bred」是1985年Nike為喬丹推出的第一雙鞋，而當時的NBA（國家籃球協會）規定球員只能穿著黑色或白色球鞋比賽，不過，這雙鞋的橫空出世打破了聯盟的傳統，同時，NBA也對喬丹罰款，但是Nike卻說：「罰款我來付，讓喬丹繼續穿」，所以這雙鞋也可以叫做「Banned」，意思為禁穿，預計將於11／29發售，售價為台幣5,600元。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

5. Air Jordan 11「Bred」

每年的年底，都是許多朋友期待的時刻，因為Jordan Brand都會推出大魔王鞋款，而今年就是自2012年後，回歸的Air Jordan 11「Bred」，時隔7年，終於讓期盼已久的朋友等到了，據傳其細節，將會跟1996年推出時相近，預計將於12／14發售，售價為台幣7,200元。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

同場加映

除了上述介紹的這些經典配色以外，近年Off-White X Nike的多次合作中，也有發行Air Jordan 1的鞋款，並且設計上採用Off-White的防盜扣、標語、半透明鞋面等元素，讓這雙Air Jordan 1有不同的風貌，真的是相當厲害。

▲下半年的Jordan。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Fightclub）

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關鍵字：

AirJordan, Nike, 喬丹, 北卡藍, 黑紅, 黑橘, 灌碎, NBA
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