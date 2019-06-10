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小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@ikeatoday、ori_living、FB無印良品の家

地狹人稠，房價漲薪水始終不漲，在小套房中生存，是不少社會新鮮人的縮影。IKEA近日就針對小房屋需求，推出一款新型電動家具系統，只要按下按鈕，系統櫃自動分出床、桌子以及沙發，終於解決你的生活所需，預計2020年開賣，一起來看看。

▲IKEA。（圖／翻攝自IG@ikeatoday、ori_living）

在寸土寸金的商業城市，住在小空間是很難解決的事情。對此IKEA找來美國家具創業公司 Ori Living 聯手開發了這款 Rognan 電動系統櫃，內含一張床、一張桌子以及一張沙發，全白色的簡約設計美觀大方，據說能解決約2.4坪的住宅空間。

只要在用不到的時候縮起，它就會像普通的衣櫃一樣，絲毫不佔空間，然後睡覺時，再按鈕就會分隔出床鋪，小空間也能完美分隔出客廳以及房間，消息一出馬上獲得網友好評。

▲IKEA。（圖／翻攝自IG@ikeatoday、ori_living）

▲IKEA。（圖／翻攝自IG@ikeatoday、ori_living）

▲IKEA。（圖／翻攝自IG@ikeatoday、ori_living）

IKEA 產品開發商Seana Strawn 也提到設計理念，「我們不是將家具變小，而是將家具符合你的需求，這套系統的好處是睡覺時，你不需要沙發。當你使用衣櫃時，就不需要床。」

目前 Rognan 電動系統櫃的售價暫未公開，預計在2020年香港、日本首先推出，或許大家可以期待一下，同樣地狹人稠的台灣，引進這款家具的消息。

同樣是解決住宅問題，日本品牌「無印良品」針對這一煩惱，推出MUJI HOUSE，親民價格就能入住市中心，讓年輕人輕鬆圓夢。MUJI HOUSE從2004年開始發展，接手包括建造房子與翻修住宅的訂單，至今已經有1000多戶人家入住，全數採用旗下家具、居家產品。

▲無印良品。（圖／翻攝自FB無印良品の家）

不僅如此，民眾可以先實際體驗無印良品「縱之家」、「窗之家」、「木之家」，從中挑選最適合自己的一種來改造，最便宜的也只要台幣450萬元就能入住，一圓年輕時代的居家夢。

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關鍵字：

IKEA, 電動家具系統, Rognan, 系統櫃
fashion.net

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