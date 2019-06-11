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林志玲美嫁AKIRA！臉蛋飄仙氣、身材辣靠「3水保養法」

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終於！志玲姐姐突然宣佈和放浪兄弟Akira結婚，消息傳出後就像旋風似地，不論是粉絲還是演藝圈的好姊妹們都紛紛對她湧上無限祝福，終於修成正果的她，儘管嫁給小自己7歲的男人，在臉蛋和身材保養上完全是女神級的標準，到底是怎麼辦到的呢？

一直以來志玲姐姐都維持著超完美的女神形象，不但行為舉止優雅，而且出道到現在那麼多年，外貌身形完全凍齡，讓人好羨慕！現在就來看看她的養身之道吧！

1.每天喝2公升水

畢竟女人是水做的，喝水保養真的是不二法則！志玲姐姐每天都會習慣喝足2公升的水，這樣身體才有足夠水分，肌膚不但會變好變好潤，又可幫助身體的循環！

2.多喝薏仁水及檸檬水

除了喝大量的水和多吃不同蔬果之外，更可以試著多喝薏仁水及檸檬水，好幫助肌膚變更白亮透，而且這樣的膚質可是從內而外透出來的呀！

3.注重防曬

不管是不是夏季，女人最重要的保養就是時時刻刻防曬！紫外線是老化最大的敵人，志玲姐姐表示，每天都會塗抹至少SPF 30以上的防曬，如果要到戶外活動，更會塗上至少SPF 50的防曬，這樣就能避免肌膚受到紫外線的傷害進而老化。

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、林志玲facebook

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44歲志玲姐姐美嫁37歲放浪兄弟AKIRA！臉蛋仙身材辣的她堅持這2個飲食習慣+1個保養之道，一定要學起來！

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美麗佳人
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