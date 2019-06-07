林志玲甜穿老公Akira代言的品牌　全白情侶裝隔空也登對

▲Akira與林志玲都曾穿全白的RL服裝。（圖／翻攝exileakira_official IG、林志玲IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

林志玲與日本夯團「放浪兄弟」（EXILE）的成員Akira結婚了，成為台灣女婿的Akira不但會唱會跳會演，而且還是個時尚咖，他是RALPH LAUREN（RL）的品牌大使，曾穿白色西裝展現帥氣英姿，志玲姊姊日前也以成套的RL白色褲裝出席活動，兩人的隔空情侶裝相當登對。

▲林志玲與放浪兄弟Akira結婚，引起一片驚訝與祝福。（圖／翻攝exileakira_official IG）

Akira身高184公分，雖不是專業模特兒，但也是模特兒身材，造型時而不羈、時而英挺，與RALPH LAUREN的調調頗為契合，讓他成為RL史上第一位成為代言人的亞洲人，去年9月還赴紐約時裝周，為RALPH LAUREN 50周年大秀走上伸展台，氣勢非凡。

▲2018年9月，Akira為RALPH LAUREN 50周年走秀。（圖／翻攝exileakira_official IG）



▲Akira與設計師Ralph Lauren在品牌50周年派對合照。（圖／翻攝exileakira_official IG）

既是代言人，穿搭中自然少不了RL，尤其各式西裝他都能輕鬆駕馭，雙排扣合身剪裁與格紋領帶的俐落紳士，或者在正式的領結下戴了粗獷項鍊，呈現衝突感。

▲各式西裝、風衣Akira都能駕馭。（圖／翻攝Ralph Lauren IG、exileakira_official IG）



▲Akira的粗獷裝扮相當有型。（圖／翻攝exileakira_official IG）

林志玲也多次以RALPH LAUREN服裝亮相，出席LONGINES（浪琴表）活動時，穿的是全白褲裝，她還po了IG問粉絲：「今天帥氣的我，你們喜歡嗎？」POLO RALPH LAUREN的Polo衫屬於超級經典，志玲姊姊搭上草編帽，一派輕鬆隨興，還有學院風西裝外套與白色高領、白色長褲，她隨意地把包包一甩就是美照。

夫妻倆都與時尚圈有很大淵源，未來會以什麼裝扮合體公開亮相，實在太令人期待。

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▲林志玲穿RL白色褲裝，出席浪琴表活動。（圖／翻攝林志玲IG）



▲Polo衫搭配草帽，志玲姊姊顯得輕鬆自在。（圖／翻攝林志玲IG）



▲學院風服裝是RL的經典之一，林志玲自在地甩著包包，相當有型。（圖／翻攝林志玲IG）

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