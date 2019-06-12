DHC明星商品換上《玩具總動員》超Q包裝　三眼怪護唇膏必收

編輯／JJ 圖／翻攝自DHC日本官網、IG@dhcskincare、@dhc_official_jp、@innisfreetaiwan、fresho2官網

搭上《玩具總動員4》即將上映的熱潮，現在只要是有關《玩具總動員》的周邊、聯名商品都會大熱！如果沒搶到電影院的造型爆米花桶、飲料杯也不要難過，現在日本藥妝品牌DHC推出了《玩具總動員》聯名系列，有最受歡迎的橄欖油護唇膏與洗卸組合，如此可愛又好用的經典產品直接包五組回家都不為過！

DHC的橄欖油護唇膏經常與各方聯名，這次與《玩具總動員》聯名推出一組兩款包裝，手繪風的圖案造型非常可愛，一款是角色們的大集合，另一款則是超高人氣三眼怪的專屬版面，特別喜歡三眼怪的朋友們絕對不能錯過～此系列日本目前已經開賣，喜歡的趕快找代購搶喔！

另外，洗卸組內部是DHC的明星商品深層卸妝油與洗面乳，兩款都換上了《玩具總動員》包裝，且圖案都沒有重複，可以說非常有誠意，買了肯定是值得的。DHC的深層卸妝油在網友們的評價中一直都很好，由100%天然橄欖精華，很溫和敏感肌也可以用，卸妝力也很足夠！

DHC的橄欖油護唇膏回購率超高！保濕程度好、足夠油分卻不黏膩，晚上厚塗還能當保養，之前也曾經與迪士尼合作推出過少女們最愛的公主系列護唇膏，還有星際大戰系列，就連男生也可以很大方地拿出來使用。

各美妝品牌都搶著推出《玩具總動員》系列商品，像是今年初時南韓美妝品牌Innisfree就大舉推出了《玩具總動員》系列超多品項的商品，還有台灣品牌fresho2近期也才推出了超可愛彩妝系列，造成一陣風搶呢～

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