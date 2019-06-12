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公主們也是凡人！藝術家還原真實面貌　小美人魚、茉莉全崩壞

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@andhikamuksin

迪士尼公主在我們心中從小深植的形象就是漂亮、溫柔又優雅，一舉一動都自帶仙女光圈，每個角度都應該完美無瑕才對，不過有一位來自印尼雅加達的藝術家創作者IG帳號@andhikamuksin，便創作了一系列迪士尼公主們的真實面貌，搞笑的圖片引發網友們瘋傳，原來公主們也是凡人啊～

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

近期最紅的迪士尼公主應該就是《阿拉丁》中的茉莉公主吧！不論是在卡通還是真人版電影中，茉莉公主的美真的毫無破綻，但是如果讓畫面更接近真實一點的話，其實第一次搭魔毯的茉莉公主應該要嚇到臉變形才對，還有想要搭上魔毯可不是能這麼優雅的喔～

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

再來看到《小美人魚》中的愛麗兒，是這位創作者最喜歡拿來調侃的對象了，長出雙腳的愛麗兒跌坐在水中，披頭散髮妝全花，肚子還微凸，超級狼狽。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

在海邊被大浪打到，是不可能像卡通中畫得這麼唯美的，應該要像下圖中愛麗兒面目猙獰的模樣。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

還有這種從肚子往上拍的照片，讓美人魚也擠出雙下巴，想想朋友們Tag你的照片中大概也不乏這種雙下巴照吧？

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

看來仙杜瑞拉視訊時很不會喬角度，露出這種表情一定會被對方截圖的啦！

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

有看過堂堂一位公主不穿水晶高跟鞋，改穿NIKE球鞋還大跳Breaking的嗎？腳劈這麼開都被人家看光光了。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

睡美人被紡錘針刺到時，痛苦的表情不可能這麼美吧？當然要像圖中一樣整張臉皺在一起才合乎常理。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

接下來輪到白雪公主！一般常人在吃這麼大一顆蘋果時，嘴巴肯定要張大才咬得下去，白雪公主的櫻桃小嘴根本沒辦法吃，於是作者便幫大家還原了真相。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

白雪公主也很潮的下載了有換臉效果的軟體，與獵人互相交換臉部實在太突兀了！白雪公主長鬍子的模樣大家都不能接受吧～

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

就算是健美性感的寶嘉康蒂，跳水時面對強烈地吸引力與慣性作用，臉再怎麼樣都會往上飛的！只不過牙齦外露也太犧牲了～

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

大家在看睡美人的時候不知道有沒有這個疑問，為何睡了這麼久還能保持這麼美？一般人睡覺才不是長這樣呢。

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

▲崩壞公主。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

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關鍵字：

公主, 公主崩壞, 迪士尼, 茉莉公主, andhikamuksin
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