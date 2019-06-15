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二十四節氣在RAW裡化為一首詩　點綴著名為夏日的「美味畫作」

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▲（圖／RAW攝）

從Wazaiii專訪到主編敲敲門，儘管Wazaiii已數次來到RAW，品嚐Chef Andre與其團隊精心設計的各種佳餚，但每次推開RAW充滿份量的玻璃門，就像踏上一場未知卻令人期待的旅程，而慢慢走往座位的那幾步路，我們還是不忘左顧右盼，聽著Chef Andre親自挑選的音樂也好，觀賞著餐廳內隨著季節更換的藝術品也罷，來到RAW，盡情打開感知，享受五感的滿足。

▲（圖／RAW攝）

就算是遇到日頭炎炎、胃口不開的夏日也免緊張！Wazaiii編輯已為你探了路。RAW 2019年的夏季菜單，只說令人驚艷未免俗氣了，酸、甜、苦、辣、鹹，脆、軟、潤、韌、Q，二十四節氣像首詩，經過Andre的手更成為一幅畫，一入口，彷彿令人憶起遠方的記憶，同時又嘖嘖稱奇，原來台灣在地食材，也能具有如此生命力與藝術性。

▲（圖／RAW攝）

揭開整場夏日饗宴序幕的「牛肉漬蛋」，用鹽醃生牛肉，包覆著醃漬過的「雞仔蛋」，一咬就爆漿的特殊口感，遊戲般的趣味，挑戰味蕾又提神！

▲（圖／RAW攝）

▲（圖／RAW攝）

「你知道光是苦瓜，在台灣就有三種以上嗎？」Chef Andre指著台上的苦瓜，開心的說著。夏日清涼去火的苦瓜鹹蛋粥，搬到RAW的餐桌上，美的像幅畫不說，粥體跳脫只有白米的樸實，使用洋派的五穀熬製而成，口感多變。金黃色的膏狀物是什麼？不要懷疑，就是鹹蛋黃！

▲（圖／RAW攝）

除了享受美食珍饈，在這兒更好玩的就是邊吃邊猜，Chef Andre又在變什麼魔術？邊吃邊動腦，變成我們與Chef Andre的默契，老天！這次他居然把平價又在地的冬瓜，變成彷彿高級法式料理常用的白蘆筍的口感，「用在地實現質感」經Andre之手發揮得淋漓盡致啊！

▲（圖／RAW攝）

▲（圖／RAW攝）

Chef Andre說，他去澎湖時，發現了一個有趣的在地小吃，叫「大蛤飯」，雖然Wazaiii編輯聽了三次才聽懂（有耳殘嫌疑），但看著大顆的蛤蠣，被細麻繩環繞，蛤蠣殼邊幾顆吸收了飽滿醬汁的米飯忍不住探出頭來，才知道原來這是道吸收了蛤蠣天地精華的神奇小吃！

而且！宜蘭在地平民美食「糕渣」也出現在這道菜中，軟潤的糕體，沾點油酥，在口中瞬間香氣四溢。Wazaiii編輯必須舉手承認，若不是RAW，我們可能此生都不認識台灣在地的「大蛤飯」跟「糕渣」！

▲（圖／RAW攝）

▲（圖／RAW攝）

「這好像威靈頓牛排！」在場有人這麼說。

「其實是胡椒餅！」Chef Andre爽朗地回著。

「啥！」Wazaiii編輯故作冷靜，內心卻驚呼連連，切開派皮與肉餡，享受入口後胡椒的辛香。

▲（圖／RAW攝）

說真的，要一道一道菜說完給你聽，那便是太扼殺你的想像力啦！（而且Wazaiii編輯字數已快耗盡）但說到夏日新菜色，不提到甜點真的是，愧！對！於！天！地！啊！是不是光用看的，就感到海風徐徐，想像自己正曬著太陽，啜飲著清涼的熱帶飲品呢？三種不同雞尾酒風味的剉冰，不僅讓味蕾感到清爽，更為夏日菜單帶來另一股高潮！

▲（圖／RAW攝）

而最後上桌的「幸運餅乾」，除了完美作結，還能體會RAW特有的幽默，有人露出溫暖的會心一笑，有人好氣又好笑，誰說，幸運詩籤一定要鼓舞人心？開心、有趣也不賴。（而且散發著茶香的餅乾也太好吃！）

▲（圖／RAW攝）

每次在RAW吃完一頓飯，除了五感的滿足，更多的是對於台灣這片土地的驚喜與感恩之情，原來我們生活中唾手可得的事物，是這麼的美好。或許，想要拓展自己的視野，第一步要做到的是，珍惜自己所擁有的，將它發揮到淋漓盡致，這樣的美，才是最具有原生魅力的。

好啦！不要這麼嚴肅，想體會Wazaiii編輯內心激動的，快訂位去～

RAW

地址： 10491台北市中山區樂群三路301號

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關鍵字：

觀點, 美食, RAW, 餐廳
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