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得到另一半卻丟了朋友？注意5點不當「見色忘友」的姊妹

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pixabay，以下同

單身時總覺得朋友最重要，也很有信心自己不會成為朋友口中抱怨的那些見色忘友的人，但是誰也說不準，哪天你有了新對象、進而交往，不過時間就只有這些，情人終究就得來瓜分你的時間，熱戀期最容易活在粉紅泡泡世界，如果一不小心就失去重要的朋友，那麼就太得不償失了，以下這些事要多注意才行！

＃重要節日需要事先協調好

重要節日當然會想與心愛的人過，但是也不能缺少姊妹的聚會，兩者之間的時間該怎麼分配呢？其實很簡單，只要事先協調好，主動提出意見，比如說生日時當天和男友過，隔天和朋友過；聖誕節平安夜和男友過，當天和朋友去唱歌。相信只要先講好，不要拖到最後一刻，大家都能接受協調方案的。

▲見色忘友。（圖／翻攝自Pixabay）

＃姊妹聚會不要帶男友

如果已經不是學生，能夠見到姊妹的時間已經少之又少，那麼聚會時就盡量不要帶男友了，雖然帶男友給姊妹認識是必經過程，但姊妹聚會就是要單獨前去才能夠盡興的聊天，朋友們不用在不熟人的面前拘束，也能藉此表示你的誠意，還可以順便抱怨男友呢！

▲見色忘友。（圖／翻攝自Pixabay）

＃關心姊妹近況

絕對不能因為自己近期感情順利，覺得沒空就不去關心姊妹的近況了，不管是在愛情、工作、家庭方面發生的事，都還是得適時表達關切，就算你真的被熱戀期沖昏頭，也要在與姊妹約會前盡量惡補才行。

＃主動和閨蜜更新感情進度

能找到適合的對象，最開心的除了自己，當然就是永遠挺你的姊妹們了，她們放你去經營新戀情，你也別忘了回報、隨時更新進度，就算只是小小的分享，閨蜜也都會樂意傾聽的。

▲見色忘友。（圖／翻攝自Pixabay）

＃不要搞消失

就像是前面講到的，最重要的就是時時提醒自己不要忘記姊妹，一天當中睡前不忘回個訊息，一個月內撥空兩、三個小時吃頓大餐，其實一點也不難，要懂得珍惜這些陪你度過單身時光的朋友們，否則等到你發現自己已經漸漸脫離她們的生活，出去玩也不會找你時就來不及了。

▲見色忘友。（圖／翻攝自Pixabay）

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關鍵字：

感情, 男女, 見色忘友, 友情愛情
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