租屋神器！整個家打包成一櫃帶走　IKEA「移動式家具」說搬就搬

▲IKEA RÅVAROR 系列方案，讓租屋族輕鬆搬家。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／阿姆胡特報導

因應城市的發展與眾多租屋族們，IKEA近期在年度發表會上，祭出更容易移動與打包的 RÅVAROR 系列方案，透過堆疊與移動的主要元素，讓使用者可以快速收拾家當、輕鬆打包家具，讓搬家不再是件麻煩事，租屋族也能輕易選擇更好的落腳地點。

無論在以前或現在，搬家都是個大工程，也有許多家具業者研發出易拆解、輕鬆搬運的組合式家具，而全球最大傢俱商 IKEA，也在近期發表旗下 RÅVAROR 的新系列，以約莫 4 至 6 坪生活空間的租屋族群做規劃，此系列不僅著重於小空間復合使用的功能性，還兼具「容易搬運與移動」的特色。

▲全部放在移動櫃裡，直接帶走。

沙發就是可展開的床、可作茶几與兼用辦公的桌子、照明燈具與帶輪子的廚物櫃，都能直接以層疊方式輕鬆打包帶走，此系列預計將陸續發表 20 款左右的單品，包括沙發床、茶几、邊桌與廚物櫃等，甚至還會有迷你廚房的設計，計劃在 2020 年 9 月上市。

2019 年的 IKEA 年度發表會「Democratic Design Days（簡稱DDD）」中，有許多針對都市小空間因應的方案，包括與新創公司 Ori Living 合作推出的 ROGNAN 電子櫃，在約莫10坪的小空間中，安置結合床、沙發與儲物空間的系統櫃，把同一個空間作為臥室與起居室使用。

▲IKEA與Ori Living合作開發電子櫃，運用同一個空間。

Ori Living 執行長在受訪時表示，雖然這個概念不是最新的，但Ori Living的設計強調只要「單鍵操作」， 讓使用者在切換空間時能變得更容易，此外其設計是針對個別家庭進行客製化，強調能符合個人的裝潢需求。而ROGNAN電子櫃預計在2019年率先在香港與日本上市。

▲Ori Living執行長Hasier Larrea（左）受訪表示自家展品最大特色就是「一鍵操作」。