鋒芒舒芙蕾、鮮果冰棒高顏值甜點　夏日打卡也要很療癒

▲許多餐廳推出夏日限定甜品，主打高顏值。（圖／成真咖啡、誠品生活提供）

記者蔡惠如／綜合報導

有什麼比甜點更能撫慰夏日心情呢？網美名店成真咖啡、療癒系無印良品與文青風誠品生活，都不約而同針對夏天，推出季節性高顏值甜品，讓你放鬆心情再打個卡，分享自己的小確幸。

成真咖啡 熱情鋒芒舒芙蕾

擅長打造高顏值甜點跟飲料的成真咖啡，今夏推出情鋒芒舒芙蕾，強調選⽤愛⽂文芒果及鳳梨調成鋒芒醬汁，具有香甜不膩的口感，再搭配造型芒果，使用有熱度的舒芙蕾厚鬆餅搭配冰涼的北海道香草冰淇淋，售價 298 元。

▲熱情鋒芒舒芙蕾（上）；桔香冰美式（下）。售價130元。（圖／成真咖啡提供）

誠品生活Expo 手工鮮果冰棒

「expo 肖年頭家夢想市集」快閃進駐誠品生活武昌店，邀請台中的「Fruit Rock 搖滾水果」駐點，選用台灣小農水果鮮榨 100% 原汁，做成手工鮮果冰棒，其「再芒也蕉個朋友芭」口味裡面看得到整片香蕉，售價 80 元。

▲再芒也蕉個朋友芭冰棒。（圖／誠品生活提供）

無印良品 梅爾檸檬塔佐桂花烏龍茶凍

季節限定的新甜品梅爾檸檬塔佐桂花烏龍茶凍，使用使用屏東內埔栽種的梅爾檸檬製成凝乳，再填入酥脆的香草塔殼中，透明的外觀帶出清涼感，售價150元；芒果優格生乳酪蛋糕則使用台灣愛文芒果，搭配奶油乳酪及鮮奶優格，做出清爽與酸甜口感的生乳酪蛋糕，售價150元，預計 6／13 在 Café & Meal MUJI 及 Café MUJI 上市。

▲梅爾檸檬塔佐桂花烏龍茶凍（上）；芒果優格生乳酪蛋糕（下）。（圖／MUJI提供）