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沒補貨會心慌！5款最新話題面膜，用了就有感

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▲▼5款口碑面膜推薦。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲敷對面膜很重要，留意以下五件事。（圖／翻攝自Pinterest)

記者曾怡嘉／綜合報導

據調查顯示，台灣女生愛用面膜位居世界之冠，敷面膜不是放在臉上就好，如何敷才能敷得安全又能發揮保養最大值，以下五點必須牢記。同場加映最具話題的5款面膜，挑一款最適合的來寵愛自己吧！


1.以小面積試用一下

第一次使用的面膜，若擔心相關成分是否適用自己的膚質，可以先試用在肌膚小區塊，降低過敏的可能性。

2.徹底清潔後再使用

敷面膜前須徹底卸妝、清潔、甚至去角質，讓肌膚吸收力更佳。

3.片狀面膜最多敷20分鐘

建議依照面膜包裝說明時間、定時提醒，以避免敷過長時間、讓水分蒸發散失。

4.敷面膜不要有太大表情

建議敷面膜時可以平躺，根據研究平躺能幫助面膜中的精華更易被肌膚吸收，盡量不要有太多表情，以確保臉部肌理的緊緻平滑。

5.保濕產品鎖住養分

使用面膜後再使用乳液或面霜、將面膜導入的水份與精華液鎖住，才能使面膜的保養功能發揮到極致。

▲▼5款口碑面膜推薦。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

寵愛之名 白無瑕乙基維C生物纖維面膜， 3片盒，1,170元。

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111SKIN 黑鑽超光速黑色夢露面膜，4份，6,480元。

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AHC 神經醯胺生物纖維面膜-海茴香保濕，800元。

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我的美麗日記 檸檬雪茶寶濕舒緩面膜，8入，250元。

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東森自然美 NB青春修護面膜，20ml，3,800元。

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關鍵字：

面膜, 最新, 自然美, 東森自然美
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