星．上妝/天心飾演「最美律師」掀話題　43歲膚質完全不科學！

▲天心不只有好演技，膚質更是女星中的高標。（圖／翻攝自中天《最佳利益》）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前熱播的戲劇《最佳利益》，天心飾強硬且勝訴率最高的法律一姐。除了戲劇張力和劇情引人入勝外，更讓人注意的天心的好肌膚，如此清晰的鏡頭，幾乎看不出她臉上有任何瑕疵，對照她43歲的年齡，網友大喊完全不科學！

▲私下的她經常素顏狀態。（圖／翻攝自天心FB，以下同）

保養沒有「懶」字

天心除了天生好基因，後天維持也不容易。她分享花在保養上的錢，一點都不手軟。每天既定保養流程早就融入她的生活，「懶」完全沒在她的愛美字典裡。她最在意卸妝後的膚況，只要卸妝後的肌膚能有光澤，那麼花再貴的保養品都值得。

▲每次公開亮相都是最佳狀態。

保養一瓶見效不好

對於保養，關於美的一切她都很有耐心。有時候更換新產品會覺得好像沒什麼感覺，但她卻認為需要給保養品一點時間，如果一瓶就見效，反而才要擔心裡面的成分。她分享她都用完一套產品，再換下一套，不混用的原因是若是肌膚敏感，才能明確知道哪個步驟出了問題。

▲天生白肉底加上後天勤保養，讓人超羨慕。

身體肌膚當作臉在顧

除了臉蛋，她身體肌膚可說是無懈可擊，每兩周就會自己身體去角質，維持肌膚柔嫩狀態。對她而言身體的塗塗抹抹是很日常的功夫，向是勤勞的塗乳液，肌膚觸感真的會不一樣。

▲拍戲時每天都會喝煲湯，養足好精神。

食補幫助維持狀態

個性大喇喇的她笑說，只要可以變漂亮、變健康的東西她都吃，完全沒有在怕的。從小家人每天都會燉湯，放入紅棗、人參和枸杞更是基本配備，天天喝煲湯幫助補氣，臉色自然紅潤。

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