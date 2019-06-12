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韓劇女神劉寅娜完美身材不忌口！全靠早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲

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▲劉寅娜早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲。（圖／翻攝IG@yooinna065）
▲劉寅娜來台出席代言的面膜發表會，從好肌膚到身材狀態都是女神等級。 (圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

接連演出《來自星星的你》、《鬼怪》等夯劇，靠著精湛演技和甜美形象擁有廣大粉絲支持的南韓人氣女星劉寅娜，在才剛播畢的《觸及真心》裡與李棟旭二度合體的浪漫情節，再度圈粉無數。人氣再到達新高峰的劉寅娜，今日為代言的面膜來台出席發表會，不只肌膚好到發亮，一身白色俏麗洋裝更襯托她凹凸有致的完美好身材，但她卻自曝自己飲食不忌口，想吃就吃！

▲劉寅娜早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲。（圖／翻攝IG@yooinna065）
▲劉寅娜不忌口，認為想吃就吃才不會有壓力。 （圖／翻攝IG@yooinna065）

她認為不能吃想吃的食物也是一種壓力，所以她盡量不限制自己什麼不能吃，但對身體比較不好的，比如過甜、過鹹或重口味的食物，她會只吃一兩口，嚐個味道就滿足了，可以滿足口腹之欲，也不怕對身體造成負擔。但她會刻意多吃蔬菜和水果，更提醒喝溫水很重要，但不要一次大量喝，而是要分很多次慢慢喝。

她更分享，雖然飲食上不刻意限制，但她很注重三餐的分配，早餐要吃得健康，像是早上一定會吃蘋果，搭配堅果類、地瓜、優格，這是很久以前就養成的習慣，她說：「這也是我維持好肌膚的秘訣之一！」另外，中午時她會放鬆隨意吃，有想吃的東西就會在午餐時盡量吃，晚餐則會少吃高熱量食物，多吃番茄、水煮蛋，這樣吃也能讓營養均衡。

▲劉寅娜早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲。（圖／翻攝IG@yooinna065）
▲劉寅娜擁有許多女生都羨慕的好身材。 (圖／翻攝IG@yooinna065)

除了飲食習慣的注意，她每天都必做伸展操，「像我每天早上醒來一睜眼，我就會先在床上伸展身體。」不只對血液循環好，還可以幫助維持身材體態，所以每天早上床起和睡前，她都會花10分鐘做伸展。而因她認為臀部曲線對女生來說很重要，尤其是大腿的線條，所以深蹲也是她每天必做的動作，而且她還很會利用時間，她提到自己愛用的8分鐘氣墊面膜，面膜布很服貼、質地柔軟，敷著走動或做事也不會歪不會掉，所以最近都是邊敷面膜邊做深蹲，省時又方便。

▲劉寅娜早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲。（圖／翻攝IG@yooinna065）
▲乾性肌的劉寅娜隨身都帶著保濕安瓶。 (圖／翻攝微博@yooinna_ygofficial)

而以細膩「牛奶肌」著稱的劉寅娜也大方分享自己的美肌養成秘訣，她笑說：「雖然大家可能看不出來，但我其實是乾性肌膚。」所以她非常注重保濕，更會隨身帶著保濕安瓶，也因此被問到化妝包必帶的3樣東西，她說一定是保濕安瓶、護唇膏和口紅。

▲劉寅娜早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲。（圖／翻攝IG@yooinna065）
▲注重保溼的劉寅娜連在片場都自有一套養肌法。 (圖／翻攝微博@yooinna_ygofficial)

她也提到，身為演員，拍戲時常常是一早上戲就帶妝一整天，有時甚至到半夜凌晨，加上在片場被很多照明燈照射下，皮膚會變得更加乾燥，這時候如果有1～2小時的空檔，她會保留眼妝，把其他部分肌膚上的妝先卸掉，塗上保濕安瓶，再敷上代言的未來美8分鐘氣墊面膜，也因為只要敷8分鐘就夠了，所以很快就可以讓肌膚回到保濕滋潤的狀態，之後再上妝，妝感不只服貼，也會更透亮。

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關鍵字：

劉寅娜, 女星, 瘦身, 保養, 秘訣, 面膜, 未來美, 深蹲
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