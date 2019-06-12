金屬色躍上指尖！「3款」時髦小清新新娘指彩推薦

▲優雅時髦的指彩，能為新娘整體造型加分。（圖／OPI提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

六月即將來到，無論是準備迎向人生下一個階段的準新娘，或是有不少婚禮場合需要參加的女孩們，完美的雙手指尖，無疑是完成整體造型最後畫龍點睛的關鍵步驟。厭倦了千篇一律只有清透淡雅色調的婚禮美甲嗎？OPI特別為時髦新娘，準備了優雅又不失前衛時髦的指尖風格新選擇。

個性小清新風

結合百搭的裸膚色打底，搭配帶有一點點個性的金屬色，正好符合歐美流行的鏡面元素。OPI美甲師建議依照手部肌膚選擇適合自己的裸膚又或是淡粉色為基底，指間刷上金屬打造漸層感。

小清新進階版

想擁有豐富的指尖，美甲師則建議使用粉裸、粉嫩色彩與金屬色做指尖跳色，輕鬆打造沒有距離感的時髦的指尖態度，也可以乾燥花、金屬、珍珠裝飾點綴，為指尖增添優雅華麗。

粉嫩金屬跳色

不希望太複雜，建議選澤淡雅粉嫩珠光跳色，打造繽紛的指尖。雖然都是不一樣的顏色，但是色調類似，伸出手一樣給人充滿氣質的好印象。

指甲油推薦→

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▲JILL STUART 水晶指彩蜜，108，430元。

▲OPI 指甲油，ISLSH1（親愛的請發誓），480元。

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