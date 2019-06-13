fb ig video ETtoday search mobile

台酒廠變身時尚酒吧　噶瑪蘭低調英倫、金酒光雕璀璨連番登場

> >

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲台灣酒廠開時尚酒吧，讓品牌變時尚，此為。（圖／KAVALAN提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣酒廠近期很時尚！針對即將來臨的暑假市場，不約而同推出話題酒吧，且都走低調華麗路線，讓民眾微醺嚐鮮，KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧以「橡木桶酒窖」為概念設計，讓人放鬆的燈光下享受醇酒滋味，而金門酒廠It’s me BAR則使用光雕為主題，引發民眾的玩樂神經。

位於新生南路上的KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧，低調座落於自家啤酒複合式餐廳 2 樓，一進門橡木桶就映入眼簾，在按下「台灣」按鈕之後，大門隨即開啟，進入彷彿英倫般酒窖的風格空間。

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲裝潢宛如身至歐洲酒廠地窖內。（圖／KAVALAN提供）

KAVALAN WHISKY BAR 提供自家威士忌為基酒創作的 10 種經典改編調酒，並主打全台唯一的橡木桶旁飲酒體驗，可直接邊汲酒而飲，此外也提供從 2008 年品牌上市以來 21 款不同風味的全品項威士忌，預計6／14開放試營運。

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲金門高粱的限時酒吧則營造出華麗的風格。（圖／金門酒廠提供）

而歷史久遠的金門酒廠，為拉近與年輕族群的距離，打造期間限定「It’s me BAR」，以光雕為主題特色，重色彩的視覺元素與動態追蹤光雕，當民眾經過時，會自動投影出動態視覺元素，跟隨路人腳步，全店採低調奢華的風格，另推出長達 8 週不同的主題活動，包含脫口秀、鬼月、電競聚會等主題。

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲台灣酒廠開時尚酒吧。（圖／各業者提供）

▲以光影為主題打造色彩繽紛的場景。（圖／金門酒廠提供）

It’s me BAR預計6／22正式開幕，將推出 10 款「浮誇系調酒」，以及針對個人特色設計出代表性的 5 款調酒，以早晨至夜晚作為發想，特別加入符合不同時段的多種特殊食材（從早到晚都能開喝的意思），讓金門高粱有更多有趣喝法。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

噶瑪蘭, KAVALAN WHISKY BAR, 金門酒廠, 光雕, 高粱, 酒吧
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

搶！LULU GUINNESS攜手7-11　萬元精品499元能入手還附防層袋

影／史上笑點最低星座Top 4 ！雙子腦洞超大、巨蟹隨時都在「哈哈哈」 星巴克Stanley聯名終於又來了！「夏日清新藍」4款隨行杯限量開搶 3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效 林志玲美嫁AKIRA！臉蛋飄仙氣、身材辣靠「3水保養法」 早上多睡10分鐘！櫻花妹教你從「2個部位」下手，快速完妝 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 超簡單！揭開法國女生吃不胖的「終極4招」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面