台酒廠變身時尚酒吧　噶瑪蘭低調英倫、金酒光雕璀璨連番登場

▲台灣酒廠開時尚酒吧，讓品牌變時尚，此為。（圖／KAVALAN提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣酒廠近期很時尚！針對即將來臨的暑假市場，不約而同推出話題酒吧，且都走低調華麗路線，讓民眾微醺嚐鮮，KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧以「橡木桶酒窖」為概念設計，讓人放鬆的燈光下享受醇酒滋味，而金門酒廠It’s me BAR則使用光雕為主題，引發民眾的玩樂神經。

位於新生南路上的KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧，低調座落於自家啤酒複合式餐廳 2 樓，一進門橡木桶就映入眼簾，在按下「台灣」按鈕之後，大門隨即開啟，進入彷彿英倫般酒窖的風格空間。

▲裝潢宛如身至歐洲酒廠地窖內。（圖／KAVALAN提供）

KAVALAN WHISKY BAR 提供自家威士忌為基酒創作的 10 種經典改編調酒，並主打全台唯一的橡木桶旁飲酒體驗，可直接邊汲酒而飲，此外也提供從 2008 年品牌上市以來 21 款不同風味的全品項威士忌，預計6／14開放試營運。

▲金門高粱的限時酒吧則營造出華麗的風格。（圖／金門酒廠提供）

而歷史久遠的金門酒廠，為拉近與年輕族群的距離，打造期間限定「It’s me BAR」，以光雕為主題特色，重色彩的視覺元素與動態追蹤光雕，當民眾經過時，會自動投影出動態視覺元素，跟隨路人腳步，全店採低調奢華的風格，另推出長達 8 週不同的主題活動，包含脫口秀、鬼月、電競聚會等主題。

▲以光影為主題打造色彩繽紛的場景。（圖／金門酒廠提供）

It’s me BAR預計6／22正式開幕，將推出 10 款「浮誇系調酒」，以及針對個人特色設計出代表性的 5 款調酒，以早晨至夜晚作為發想，特別加入符合不同時段的多種特殊食材（從早到晚都能開喝的意思），讓金門高粱有更多有趣喝法。

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