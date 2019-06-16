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政大人的美食口袋名單！南洋風味餐、超便宜生魚片蓋飯逛完動物園順便吃

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▲政大美食。（圖／美食誌提供）

位在木柵動物園附近的政大，給人一種充滿人文氣息的印象，MENU小編照著政大同學的推薦實際走訪，帶大家看看政大人必吃的、隱藏版的美食名單有哪些，下次逛完動物園順便逛逛政大、吃這些校園美食吧！

樂山食堂

▲政大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客饞饞饞提供）

用餐時間總是爆滿，在政大人心中樂山就是黃金炸豬排的代名詞！招牌炸豬排外皮金黃酥脆，並且肉質扎實，一份套餐裡有兩層份量的豬排，還附配料豐富的生菜豆腐沙拉以及免費續的白飯、味噌湯及飲料，吃完絕對超級飽足！

地址：台北市文山區新光路一段26號
營業時間：週一至週六11:00-14:00,17:00-20:00
週日公休
電話：(02)22347765

金鮨日式料理

▲政大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客RexKao提供）

不管什麼時段經過外面總是有人拿著號碼牌排隊，這家有著各式的日式丼飯、定食、烏龍麵、壽司等，喜歡吃生魚片的朋友，推薦必點的綜合生魚片蓋飯「政男蓋飯」和炙燒版本的「政妹蓋飯」，材料使用新鮮鮭魚、旗魚生魚片加上魚卵，顏色五彩繽紛，光看就非常引人食慾，並且以日式料理來說價格非常便宜，平均約台幣100-200元不等，還可以免費續飯續湯喔！

地址：台北市文山區指南路二段205號
營業時間：11:00-16:00,17:00-20:30
電話：(02)86616436

老薑咖啡

▲政大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貪吃提供）

位於政大往貓空方向的小巷裡，因為距離校園較遠，所以不是所有政大人都吃過的複合式文青咖啡廳，算是隱藏版的美食。這家主要提供手工製作的咖啡飲品和蛋糕輕食，其中，手作甜點每日皆不同，推薦鹹焦糖海鹽生乳酪蛋糕，綿密的乳酪蛋糕帶有焦糖的香甜及海鹽的鹹，好吃不膩口，十分有特色，另外，酸酸甜甜的草莓生乳酪蛋糕也很不錯。

地址：台北市文山區指南路三段6號
營業時間：週三至週日13:00-21:00；週一、週二公休
電話：(02)22343736

波波恰恰大馬風味餐

▲政大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客RexKao提供）

生意極好的大馬小吃簡餐店，喜歡南洋口味千萬別錯過！各式大馬風味雞肉飯、炒飯、撈麵、炒粿條都很有特色，其中，叻沙麵、辣青椒雞丁炒飯都非常值得一試，而叻沙麵湯頭濃郁帶有咖哩椰奶的香味，配料都浸滿了湯頭的味道，辣青椒雞丁炒飯則是重口味的微辣香氣，配上嫩雞丁，吃起來也很，不用飛國外就能吃到滿滿的南洋風情。

地址：台北市文山區指南路二段48號
營業時間：週一至週五、週日11:00-20:00；週六公休
電話「(02)29396484

政大茶亭

▲政大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客瓶提供）

屬於政大人的高CP值飲料店，店內販售各種新鮮現打的果汁，也有奶茶、泡沫和冰沙系列，種類眾多，尤其是綠豆沙牛奶珍珠非常受歡迎，沙沙口感的偏甜綠豆沙加上牛奶、冰塊打成冰沙，再加上Q彈有嚼勁的珍珠，夏天來一杯超級消暑！另外，木瓜牛奶、西瓜牛奶、香蕉牛奶也都很推薦，因其價錢親民又好喝，也難怪大受學生歡迎！

地址：台北市文山區指南路二段12號
營業時間：10:00-21:30
電話：(02)86610884

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

報完稅不吃土只能哭腰？不！我才不要，快來看全台銅板價小吃經濟又實惠！

關鍵字：

MENU美食誌, 政大, 木柵動物園, 樂山食堂, 日式料理, 老薑咖啡, 大馬風味餐, 政大茶亭
fashion.net

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