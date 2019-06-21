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休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事

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▲▼女孩,女人,女性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲週末你如何度過這些時光？（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

忙碌了一整週，許多人都會選擇週末休假時放空、追劇，做一些不動腦的事，但美國WeCruitr創辦人則在《富比世》雜誌撰文中表示，他觀察到生活成功的人，休假時會做幾件與別人不一樣的事，而這幾件事會讓他們比別人更聰明、更具競爭力。

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這類的人通常不會把時間花在盯著電視、狂追劇一類的事情上，反而利用時間吸收平常沒空瞭解的事情，其心態不是強迫自己學習，而是以一種好奇的態度想要更了解世界，這樣的習慣讓他們視野更廣。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲閱讀讓視野更廣。（圖／unsplash）

思考規劃
在連假或是休息的時候，正是讓心靈沈澱與平靜的最好時機，少了忙碌的節奏，在思考未來短期規劃時，會出現更明確的結果，或許利用安靜與不忙碌的片刻，想想生活目標也是挺好的。

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲利用安靜片刻思考未來。（圖／unsplash）

與親友相聚
沒有人的人生只有工作，會獲得快樂，比時間花在陪伴最重要的家人與朋友上，跟他們聊天交談，這些相處會成為你之後的後盾，人生中會更有安全感與成就感。

▲聊天,笑,聚會,約會,女人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲跟朋友聚會紓壓。（圖／unsplash）

運動健身
平常的工作與飲食習慣或許會導致身體不太健康，而這件事最好在週末有空閒時補回來，去慢跑、瑜珈或打籃球，上上健身房或去游泳，讓身體儲備更好的能量與狀況，體力也會維持在良好的狀態。

▲▼女性,女孩,女人,內搭褲,legging。（圖／示意圖／pixabay）

▲運動為了維持自己的健康。（圖／unsplash）

打理自己的外表
維持一定標準的外在，會讓你的人生更加順利，相信沒人能否認這個說法，利用空閒時間檢視你的衣櫥，或是下週準備打理出的造型，剪個髮讓自己看起來更有精神，也是很好的活動，隨時做好準備，包括你的外在。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
fashion.net

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