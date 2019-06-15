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Dappei／墨鏡倒影、貝殼當裙子...逗趣「海邊美照」輕鬆GET

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▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

每到夏天我要去海邊！炎熱的盛夏就想要往海邊衝，烈陽曬在肌膚的熱感讓我們連一秒都等不及想泡進海水裡，讓浪花拍打在身上伴隨著海浪聲，這就是盛夏海邊迷人之處。而女孩們穿著美美的比基尼當然也不忘要留下美照，如果只是站在海中比 YA 的姿勢那就太落伍了！

今天就要來教大家海邊拍照的新花招，讓各位都能拍出美美又有趣的照片。

墨鏡倒影

有時直接拍攝人物站立在沙灘或海中會顯得無趣，這時可以藉由身邊所有可反射的物品，像是墨鏡就是既好取得又有造型的選擇。且除了可以把人物全身拍進去外也可以帶到湛藍的天空，會是不錯的構圖方式，也讓想偷偷放閃的朋友比較不害羞！

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

貝殼借位當裙子

第二招相當適合穿比基尼想拍有趣照片的女孩，穿著比基尼總是會讓我們彆扭不知要擺出什麼姿勢，此時拿貝殼借位當作是裙子，是另一種可愛又俏皮的詮釋方式。

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

露腿也要製造小亮點

這種躺在沙灘上單拍腿部的照片在 IG 也不少，看久了總會覺得毫無新鮮感，此時可藉由在海邊取得的沙子擺出心型，除了美腿外愛心也會是照片中的小亮點。

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

各種借位技巧

除了第二招的貝殼外，其實在海邊隨手可得的東西都可以拿來當道具，像是簡單的把椰子或飲料放靠近鏡頭，被拍攝者這時候只要站離鏡頭遠一點，透過影像畫面會讓人變得很迷你，搭配向上跳躍的動作，就會有跳進椰子中的感覺，很適合三五好友出去玩拍的有趣照片。

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

▲俏皮又特別的「海邊照」輕鬆 GET！讓你不再苦惱要擺出什麼最亮眼的姿勢！（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

每到夏天都會讓人想參與各種海邊活動，現代人當然也少不了拍照打卡的環節，只要藉由以上小技巧就可以讓照片更活潑有趣，大家下次去海邊玩時不妨試試看。

文字編輯：GIN_GER

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 拍照, 攝影, 出遊, 有趣, 海邊, 沙灘, 夏天
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