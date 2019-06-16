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Dappei／畢業生注意！參加「謝師宴」這樣穿　 4種優雅性感讓你驚豔全場

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▲畢業生快看！「謝師宴」就該這樣穿搭，這 4 種優雅又性感的穿法讓你驚豔全場！。（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

謝師宴穿搭應該讓不少人都頭疼吧！畢竟在特別的日子總會想穿的不一樣，同時也是為了能在青春留下美好的回憶。不過大家一定都很苦惱到底要怎麼挑選衣服才不失端莊，同時卻又能成為場上最特別的女生呢？趕快一起來看看吧！

／One Piece

黑色永遠是最不容易出錯的顏色，而且也能顯得特別性感。搭配貼身小洋裝就能在人群中顯得特別凸出，露肩、露背、露胸、露腿都可以，建議選擇你最有自信的地方展現出來！不過身上裸露的部位不要超過兩個，一方面是能保持神祕感，另一方面也不會搶掉你想特別展現的優點。

不過記得也要偷偷隱藏住你的缺點，像謝師宴飽餐一頓後小腹容易跑出來，如果本身腰際沒有特別纖細，可以選擇露肩或是露背，避免貼身款式。但如果你非常有自信就能選擇貼身洋裝展露細腰與翹臀！

／兩截式

如果不喜歡一件式洋裝也能選擇兩截式的單品。第一套雖然是粉嫩的少女顏色，不過因為剪裁有露出腰部，所以一樣能呈現性感的氛圍，如果本身是走可愛路線的女孩，那麼這裡就很建議能選擇這種性感和可愛兼具的款式，而且比起一件式洋裝，這種兩截式款式平常也能分開搭配，CP 值更高！

／褲裝

褲裝也是很不錯的選擇！如果懶得搭配能穿上連身褲即可，但如果還是想小露一點性感可以選擇平口款式大露鎖骨，配上項鍊就很好看，建議還能再穿上高跟鞋增加氣勢並拉長腿部線條。同色系穿搭能顯得比例很瘦長，也能繫上皮帶加強穿搭細節。而最後一套從正面看似很一般，不過側面就會讓人覺得很有反差感，這種小技巧也會很加分呢！

／西裝外套

不少女生衣櫃裡應該都少不了一件西裝外套或西裝套裝，謝師宴其實也很適合拿出來搭配，不過當然要和平常穿的不太一樣，耍點小心機！裡面直接穿 Bralette、運動內衣或是平口小可愛來代替襯衫或T-Shirt，就能穿出和平常不同的風格，如果更大膽一點的其實能連內搭都不穿，直接將西裝外套扣起就好，不過還是要抓一下釦子的高度，避免走光！

Dappei 結語：

想當初編輯也是對謝師宴穿搭感到非常煩惱，整體來說一件式洋裝較不容易出錯，不過並不實穿，如果你擔心有點浪費錢，這裡非常建議兩截式的穿搭，但最省錢的辦法就是利用西裝外套來稍微改造一下就好了！

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/
 

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 謝師宴, 畢業, 畢業生, 端裝
fashion.net

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