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Ean部落閣／米其林推薦泰國南部海灘度假村　泡泳池賞夕陽、客製浪漫晚餐

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

旅遊時，行程鬆緊的快慢安排，大多端看造訪地的景點密集與類型，不過近來，我也會視下榻酒店的屬性而定。日前來到泰國南部考拉（Khao Lak）一間座落當地被譽為最美邦娘海灘旁的度假村，就深深覺得再精彩的出外行程都是多餘，因最美的風景，已都被收納在這裡。

▲右下方大廳牆上的竹編藝品，出自享譽國際的泰國設計師 Korakot Aromdee 之手

降落普吉島機場，跳上酒店安排的舒適接駁車，隨著窗外街道民房越形樸實，心情也隨之放慢，大約一小時廿分鐘便抵達這家 Casa de La Flora。走上半露天的 check-in 大廳，送上的冰鎮毛巾總會讓客人舒爽的發出「啊～」隨之驅走身上暑熱，這天的迎賓飲料是杯底有刨絲的椰子水，杯口還放著小根肉桂棒捲，這一入口，飯店的體貼很透心涼。

接下來，服務人員會端上一個木盒請每間房挑選香氛與沐浴／洗髮精的味道，此外還有張枕頭單可挑選各自偏好的枕頭材質。提到備品，這家度假村提供的米稃油皂與洗髮精等都是泰國備受好評的香氛品牌：THANN 涵庭，這可是擄獲不少飯店達人的心！

▲香氛、備品、枕頭，細緻的個人化服務讓人印象深刻

獲得 2019 米其林指南推薦的 Casa de La Flora，建築設計是交由 VaSLab Architecture 以粗曠主義風格打造了 36 間 villa，灰白色系的清水模搭配木質建材與綠屋頂，在藍天下顯得自然有質感，與上回入住同集團旗下的 La Vela Khao Lak 度假村又是不同味道。

▲床上可愛的迎賓佈置

呼應度假村名字 flora 是代表花的意思，36 間 villa 也都各自以花來命名。我入住的是面海灘泳池別墅 (Beachfront Pool Villa)，既然是度假飯店，奢侈的把房間一半空間留給浴室也是合理，其中有座可同時擠上三人的浴池，放水需超過半小時，但我沒試，因我更愛打開落地窗就能直接跳入泡水的私人泳池。除了睡前泡，更要把握的是落日時分，因度假村房間統一面西，泡在池子裡就能欣賞夕陽，一邊聽帶來的藍芽喇叭流瀉的音樂，一邊欣賞海景晚霞，實為至樂！

▲我住的面海灘泳池別墅房間

▲帶有設計感又不失溫暖的房間

▲入住兩個晚上，都幸運遇上傍晚大景

▲房間私人泳池，獨享

除了房間香氛、枕頭等的服務個人化，晚餐安排也能客製化。若想與另一半搞浪漫，飯店可規劃一頓在日落後登場的海邊燭光豪華晚餐。若有特別日子要慶祝？他們更是拿手！因我就親自體驗到這份驚喜。入住的第二晚，被同行「旅型男F4」的好弟兄們聯合度假村上上下下幫我驚喜提前慶生，地點就在其中兩位友人入住的雙臥室 villa 私人泳池旁，飯店準備了鮮花、氣球、燭火燈籠佈置、打造了一場高規格的慶生BBQ 晚宴，除了現烤的龍蝦、牛排、羊排等超豪華海陸大餐，還有各式美味可口的豐盛前菜，最後再壓軸端上插上蠟燭的椰子生日蛋糕，實在泰幸福與感恩，能擁有這麼一場非常難忘的慶生趴。若有何特別計畫與驚喜？交給 Casa de La Flora 吧，他們很會啊！

▲海邊燭光晚餐，欣賞絕美的天色變化

▲不只浪漫，燭光晚宴的餐點也有一定水準

▲飯店為我準備的驚喜，竟把 BBQ 派對搬到別墅裡了

▲泰感恩，難忘的一次慶生

▲把大廚請到別墅裡來現場料理，實在太奢華

一夜好眠之後，度假時的生理時鐘總是神奇的不會讓人多賴床，特別是這的海景早餐也教人期待！單點加上半自助吧，菜餚東西口味都有，我點了泰式蝦仁粥來暖胃，滿足。

▲ 在這，你絕對可以早餐吃得像國王

▲清晨的無邊際飯店泳池，舒心

泡泡水，或在度假村裡做做 Spa，其實乾脆就放空吧！我想，住在這，沒有行程就是最好的行程，不是嗎？

/ Info. /

Casa de La Flora

官網

地址：67/213 Moo5, Khuk Khak, Khao Lak, Phang Nga

查看房價與訂房

▲泡在無邊際的晚霞泳池

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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