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勇於面對你的脆弱！蔡健雅：要懂得放過自己，世界才會因你而美麗

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▲世界的好壞全都由你定義！蔡健雅：不管多困難，首要之務必須先原諒自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉絲專頁）

2019 HITO 流行音樂獎，已於 6／2 完美落幕。當天眾星雲集，不論是唱跳歌手、創作歌手、實力派歌手，都到現場參與演唱，帶著大家一起進入去年度流行音樂的世界中，讓台下的歌迷聽得如癡如醉。

除了精采的表演外，歌手們獲獎時所說的感言也是大家所關注的焦點。其中，由蔡健雅以《我要給世界最悠長的濕吻》專輯獲得2019「Hit FM DJ最愛專輯」，當下她感性的言論，喚起歌迷心中最脆弱的那一面，隨後並演唱新專輯中的《原諒》，豐厚的嗓音中句句提醒我們：「要懂得放過自己，世界才會因你而美麗。」

你愛過自己嗎？

▲世界的好壞全都由你定義！蔡健雅：不管多困難，首要之務必須先原諒自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉絲專頁）

「愛自己」的定義到底是什麼？

無論工作、家庭、感情上，我們都希望能做到全方面完美的面向。期許自我職場上要達到的標準、幾歲時要領到多少薪水，願意付出一切讓孩子擁有最好的，在感情上委曲求全只為他多看你一眼，每當回過頭來早已遍體鱗傷。

你以為不斷地要求自己就能得到快樂，只是現實真的是如此嗎？堅持自我想要的並不可恥，每個人都應該為理想的人生負責，即便生活不是那麼的順遂，但別忘了傾聽內心的聲音，這才是一個「愛自己」的大人應該有的表現。

勇於面對你的脆弱

▲世界的好壞全都由你定義！蔡健雅：不管多困難，首要之務必須先原諒自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉絲專頁）

是誰告訴我們，長大後就不能像孩子般任意掉眼淚，要懂得穩重、把情緒藏好，才能成為一位成熟、受人尊敬的人？

於是，我們學會將所有難過和痛苦無限累積，每次的壞心情如同一把土，慢慢堆積起來成為堅如磐石的高牆，誰也無法攻破。那看似表現上的堅強，其實是將自己的脆弱隱藏起來，可往往壓力便會一觸即發，令人無法招架。

勇敢，並不是要你將自我的脆弱藏起來，而是要認真地去看待面對，如果連你都無法接受自己不足的一面，世界上還有誰會來愛你？

原諒才能得到自由

▲世界的好壞全都由你定義！蔡健雅：不管多困難，首要之務必須先原諒自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉絲專頁）

許多堅強的背後，都有著一顆殘破不堪的心。也許，在人生的路上曾經因為某個人、某件事讓你耿耿於懷，也因如此久久無法感受到真實的快樂。

如同蔡健雅在《原諒》中想要傳達給歌迷朋友的訊息：「人往往因為錯誤把自己困在心靈的枷鎖中，想要解開的方法就只有『原諒』。」唯有放下一切，那禁錮已久的心才會真正得到救贖，獲得自由。

蔡健雅也強調，人在每一個階段都要不斷地重新認識自己，清楚自己的真實面與黑暗面，或許在你眼中的軟弱，反而能是一份鼓勵人心的勇敢。現在，讓我們一起來聽聽這首歌，陪你度過夜深的靜謐時分吧！

延伸閱讀：

與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路

獻給曾經受傷的大人：「執著於擁抱著自己的傷痕，是無法從過去畢業的！」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, HITO流行音樂獎, 蔡健雅, 專輯, 原諒
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