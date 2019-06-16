凱特王妃根本「圓點控」！跟英國皇室學穿優雅復古風

英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）的穿搭造型一直都是大家熱烈討論的話題，總是優雅的恰如其分。日前凱特王妃在出席公開活動時，穿搭再度引起關注，一條圓點優雅長裙配上尖頭高跟鞋，明艷照人。如果你是皇室迷，可能就會發現，凱特王妃原來是個「圓點」迷，在許多場合都愛穿著圓點洋裝亮相，而這種帶點復古的洋裝，其實也很適合夏天穿搭，馬上就把家中圓點洋裝拿出來，跟凱特王妃學幾招。

凱特王妃出席D-Day 75週年的展覽活動時，身穿Alessandra Rich的圓點深藍洋裝，搭配了一雙Emmy London的藍色尖頭高跟鞋，展現她修長身型優勢，最後加上精緻的吊墜耳環，更加亮眼動人。

身為「凱特王妃」迷，應該有發現這件洋裝好像在哪看過，其實在今年她出席活動前，凱特王妃就在慶祝查爾斯王子70歲大壽的生日上，穿著這件圓點洋裝拍攝全家福的溫馨照片。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 下午 2:13 張貼

雖然當時並不是公開活動，不過當時在皇室社群媒體上發布的照片，那件洋裝就已經讓人印象深刻。

在上年11月，凱特王妃和威廉王子一同前往探訪Evelina兒童醫院，當時凱特王妃身穿一件墨綠色的洋裝，同樣配上尖頭高跟鞋，散發出優雅的氣息還帶點復古的味道。

穿搭筆記：怕圓點穿起來會太稚氣，選擇同色系的造型就能增添成熟優雅的氣質。

去年夏天，凱特王妃和梅根一同觀看在溫布頓舉行的女子單打決賽，凱特王妃穿奶油色的Jenny Packham 圓點洋裝，休閒又不失時尚。

2017年還是短髮的凱特王妃，配上黑白波卡圓點洋裝觀看溫哥華網球比賽，俏皮又充滿活力！

2016年，凱特王妃穿著Altuzarra的藍色圓點連衣裙參觀位於英格蘭哈洛的學校Steward's Academy。

在2013 年凱特王妃身穿Topshop的黑色圓點裙搭配短版Ralph Lauren西裝外套，混搭出自己的優雅風格。

2013年在聖瑪麗醫院剛誕下喬治王子的凱特王妃，出場時也是穿上粉藍色的圓點直筒連衣裙。

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG PHOTO／GETTY IMAGES

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