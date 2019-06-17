滿滿的粉紅泡泡！2019年必追韓劇《因為初戀是第一次》

今年開春 Netflix 推出的自製原創韓劇《因為初戀是第一次》，將時下年輕人追求愛情、夢想與友情的甜蜜呈現給觀眾，4月18日全球正式上線，希望能讓粉絲們在春天時節感受到濃郁清新的初戀滋味。同時Netflix發布正式預告，讓觀眾先一窺這齣最新韓劇的逗趣橋段。

《因為初戀是第一次》網羅在《大力女子都奉順》和《月之戀人－步步驚心：麗》中表現搶眼的志洙，加上南韓女團DIA歌手出身的鄭彩娟、BIA4能唱又能創作的全方位藝人鄭振永、智友和姜泰伍，五位演員在Netflix 最新的原創韓劇《因為初戀是第一次》中討喜又可愛的演出，看完首發預告後就令人迫不及待想要馬上追劇。

《因為初戀是第一次》是金志洙首次挑大樑的作品，在片中他面對四個好友之間的曖昧情愫，一心想要追求人生第一次真愛的他，卻遲遲無法了解自己最渴望的那個人到底是誰！但是他在預告中霸氣說出：「真男人絕對不會讓自己心愛的女人懷疑自己！」這樣的魄力就讓粉絲尖叫說好希望能被志洙愛上！

劇中還可以看到編劇給予時下年輕人許多求愛撇步，保證看完《因為初戀是第一次》將會在戀愛學分上大有斬獲！

另外人氣女團DIA出身的彩娟因為長相甜美也積極跨足演員行列，曾經在韓劇《再次重逢的世界》有令觀眾印象深刻的初戀橋段。

這次她在《因為初戀是第一次》中演出一樣出身富裕的嬌嬌女，由於家裡管束太嚴而離家出走投奔青梅竹馬的志洙家中。而志洙的換帖好兄弟振永則是一個務實的理想派男孩，當他看到離家出走而哭到妝容失色的彩娟卻立刻一見鍾情。

還有一心想要在演藝圈發展的姜泰伍卻被大學教授父親趕出家門，以及傻大姐的富家千金智友，都各有特色。到底這五人的感情會碰撞出什麼樣的火花？4月18日於Netflix平台上揭曉！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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