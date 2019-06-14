想婚了／賈永婕開婚紗店15年　最愛看見新娘「眼裡的星星」

▲婚紗該怎麼挑？聽聽賈永婕的建議。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 專題報導

講到婚紗一定會被提起的C.H WEDDING，不知不覺成立15年了，從女明星變成老闆娘的賈永婕回憶道：「我自己拍婚紗當天，正在化妝，老公跟我說『這是妳可以做的』，這句話敲了我一下，沒想到後來真的開了店。」

▲賈永婕因為經營C.H WEDDING，有了自己的事業。（圖／記者黃克翔攝）

走進婚紗業10多年，從禮服設計到面對新人、管理團隊，賈永婕早已是熟手，她說：「現在的新娘都很知道自己想要的是什麼，想要當公主還是想要簡單，要魚尾還是要性感。」但想法再多最後的決定還是在「眼裡的星星」。

▲賈永婕親自打理C.H WEDDING的一切。（圖／公關照）

她認為挑婚紗不該是抱著shopping的心情，而是在完成夢想，「要讓新娘子在穿上禮服的第一個剎那就很感動」。她認為試穿5、6件婚紗差不多就能決定，太多反而造成選擇困難，「新娘的臉是藏不住的，我曾經看過試衣間的簾子一打開，新娘已經要哭了，我就覺得好開心。」

梁靜茹是另一個讓她難忘的例子，兩人當時並不認識，梁靜茹只是訂製婚紗的客人，賈永婕說：「訂製要先畫圖、用胚布做胚衣，沒想到她只是穿上胚衣就哭了，我自己也嚇到。」

▲2010年梁靜茹結婚，婚紗交由C.H WEDDING訂製。（圖／翻攝C.H WEDDING官網）

有成功當然也有過失敗，「有一次有新娘穿上後說喜歡，也下訂了，但我覺得不對勁，因為沒看到她眼裡的星星，於是請她再來試，找到真的對的那一件。」因此事前和新娘的溝通很重要，了解多一點，才能更精準找到命定禮服。

回想C.H WEDDING的成立，是在她懷老二、正從29歲要奔3之際，「我真的想要擁有事業，因為藝人的工作是很需要看緣分的，我想要有一份踏實的感覺。」又想到拍婚紗照時老公說的話，讓她開始研究婚紗產業，花了近1年時間籌備、開店，沒想到一轉眼已經15年。

▲賈永婕認為做婚紗業，是一件幸福快樂的事。（圖／記者黃克翔攝）

始終固守安和路的唯一一家門市，她說：「我不是很有野心，也很容易滿足現狀吧，曾經有很多人我要不要開分店或到大陸投資，但我覺得我沒有辦法，這一行是需要好的團隊做出來，而不是不斷複製就能成功。」

她形容：「我的人生節省了很多時間在猶豫上，我的字典裡沒有猶豫兩個字。」所以要做什麼，決定了就去做，甚至講到婚紗趨勢也是如此，「接下來我想回歸華麗，有一陣子大家喜歡輕婚紗，我想要讓大家再次感覺華麗，要看到會尖叫的那種，第一次設計師給的稿子不夠強烈，是中間值，所以打掉重來。」

▲每一件婚紗都有特色，等待有緣的新娘。（圖／記者黃克翔攝）

從女明星轉身成為婚紗店主理人，她說：「最困難的是要改變別人的既定印象，大部分的人對藝人做生意，都覺得是投資、玩玩而已，但我不是投資，這是我真正要做的事。」到現在仍有人用這樣的心態看她，她說：「我不在意了，不用管別人怎麼想，自己做好比較重要。」

挑婚紗，眼裡有星星就對了，做事業，也要眼裡有星星才能長久。

▲粉膚色系向來討喜、華麗的蓬裙滿足公主夢。（圖／公關照）

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