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仙氣髮色不是夢！做足「3件事」打造讓人稱羨的女神光圈

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▲▼仙氣髮養成3原則。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲一頭發光秀髮，是女孩們的第二生命。（圖／翻攝自IG/@tenhouo）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美麗的秀髮絕對是加分關鍵，把髮質顧好讓你不論是正面、背面都是回頭焦點。台灣女生常做染燙造型，夏季除了在意頭皮清潔蓬鬆，更該追求修護效果，染後的頭髮要怎麼顧才能維持仙氣，現在告訴你。

▲▼仙氣髮養成3原則。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲凡士林三重精煉凝膠， 3.75oz，79元。

染前頭皮隔離不能少

若你去沙龍染髮，造型師大多都會建議你加做頭皮隔離，幫助隔離染劑中的刺激成分，避免肌膚與染劑直接接觸。隨著市面上染髮產品推陳出新，自己在家也能染出亮麗髮色，這時候記得使用成分單純、對皮膚無刺激的頭皮隔離產品，在頭皮上形成保護層，減少染劑對頭皮傷害。

▲▼仙氣髮養成3原則。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲APS 草本森林頭皮護理洗髮精，490元。

勤保濕讓髮質柔順不卡卡

染完頭髮要3天不洗頭讓染劑停留之外，洗髮時也要注意不要用40度以上的熱水，因熱水會使毛鱗片張開而流失色素粒子。對於洗髮產品的挑選也要格外謹慎，除了要根據染色挑選適合的護色洗髮精，對於染後受損髮選擇保濕力強的修復洗髮精，為乾枯毛躁的頭髮維持水分，染後依舊能維持柔順亮澤。

▲▼仙氣髮養成3原則。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KOSE SUNCUT高效防曬噴霧(沁涼海洋)，50g，298元。

做好抗熱讓髮色更持久

染後髮色的維持除了靠護色產品之外，「抗熱」也是讓髮色更持久的保養重點！頭髮氧化是造成褪色的一大原因，日常生活中的日曬、使用吹風機或是電捲棒等造型產品，都會加速染髮的褪色，因此平時在做造型前應擦上抗熱髮品，抗熱護髮油或是護髮乳能隔離高溫熱源對頭髮的直接傷害。

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關鍵字：

染髮, 燙髮, 護髮, 維持髮色, 仙氣, 髮質
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