挑戰不化妝30秒出門！精選「7款」美肌素顏霜

偶爾想讓肌膚休息一下，底妝不一定要塗好塗滿，30秒塗好素顏霜就能快速出門去！說穿了素顏霜就是有防曬係數的飾底乳，甚至手上的BB霜也算，只要能夠防禦紫外線又有潤色效果的打底產品，我們通稱為「素顏霜」。



7款口碑素顏霜推薦

▲東森自然美 青春無瑕潤妍BB霜，30ml，2,400元。

▲SHISEIDO 驅黑淨白 斑點神隱潤色精華，30g，1,500元。

▲LAURA MERCIER 煥顏凝露，#勻亮型，50ml，1,500元。

▲ETUDE HOUSE 防曬面具提光飾底乳(雪寶限定)，50ml，450元。

▲SUQQU水感透潤防曬乳，30g，1,750元。

▲KANEBO 潤活精純光透飾底乳，1,450元。

▲KOSE 雪肌粹 防曬凝膠，50g，299元。

還有這些防曬小知識，你要知道！

物理性防曬打底

肌膚對於紫外線的傷害是有記憶的，皮膚科醫師建議防曬產品從6個月大就能開始塗。夏季外出請避開中午至下午兩點，出門時別忘了撐傘和戴帽子，盡量走有遮蔽物的廊簷，把防曬做好做滿。

防曬要補擦才有用

一年四季只要有紫外線，就應該塗抹防曬，炙熱夏季更該留意防曬的補擦，視場合別選擇適合的防曬，像是防水型、抗汗型，想要補擦方便也能隨身攜帶噴霧型，記得每隔2~3小時就要補，有補有保庇。

防曬係數的底妝不靠譜

如果底妝已含有防曬係數，還需要抹防曬乳嗎？皮膚科醫師表示，市面上的粉底大多具有防曬功效，但大約要平常的10倍份量才會有一般防曬品的效果。建議以防曬乳打底，再疊上底妝才較為安心，另外提供一個補擦臉部防曬的好方法，選一款具有防曬力的蜜粉疊擦，就不怕補防曬會弄糊底妝。

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