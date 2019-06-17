20春夏男裝周／GIVENCHY走進佛羅倫斯老別墅　絲巾與長外套很有風

▲劉以豪到佛羅倫斯參加GIVENCHY春夏男裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

GIVENCHY在義大利佛羅倫斯的Pitti Uomo男裝展舉辦2020春夏男裝秀，地點選在古老的別墅Villa Palmieri，諾大的宅邸與迷宮、庭院，賓客們坐在花園中，很有一分愜意，但服裝又是滿滿的現代元素，新與舊，默默地在時空裡交織、合體。

▲GIVENCHY在義大利佛羅倫斯附近的古老別墅Villa Palmieri辦秀。

從純色的西裝開始，慢慢起了變化，創意總監Clare Waight Keller顯然不想讓男士們拘泥在某一種輪廓，新藝術風格的華美花飾、網路時代用缺陷美呈現，「Fleurs du Mal」字樣分裂成抽象印花，連帽外套、寬鬆的大衣，用反光金屬色布料或絲絨質感尼龍打造，還有布滿亮片的長外套，在行走時很耀眼。

實話說，許多造型若非有絕對的氣質與氣場，駕馭並不容易，但秀場上的裝束可以視為一種意象，把單品拆開來搭配出自己的味道，才是真功夫，男士們也無須見到印花就倒退3步，敬畏花褲子，可以試試看花上衣，細絲巾也非女孩專屬，輕鬆地繫在頸上裝飾，瀟灑度再添幾分。

配件讓服裝有更多延伸，不規則形狀珍珠鍊飾品、磁石扣織布腰帶，都是很有意思的焦點，Logo仍是妝點包款的重要元素，旅行袋的側面有大大的GIVENCHY Paris字樣、後背包以斜紋Logo材質打造，還有與Onitsuka Tiger聯名的運動鞋掀起話題。

▲渡邊直美（右）和GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App