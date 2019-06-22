夏天到了！牛仔褲依舊是穿搭聖品　三大注目款先學日本女生買起來

牛仔褲是衣櫃裡永不退流行的單品之一，不管什麼風格的上衣只要搭上牛仔褲頓時就能顯露出輕鬆自在的氛圍。然而在眾多牛仔褲的款式裡，要怎麼挑選才是符合現在最新的流行風格呢？就先參考最近日本女生挑選牛仔褲的種類及穿搭技巧吧！

白色丹寧褲

說起今年的大勢褲款非白色牛仔褲莫屬！配上鮮艷色的上衣讓整體顯得更輕快，而轉換心情換上大地色又能表現優雅氣質，完全是一款能夠展現百變衣著表情的百搭單品。建議可選擇帶米色調的乳白色款更襯托出理想膚色。

俏皮吊帶褲

俏皮可愛的吊帶褲又在本季重回流行的第一線！容易給人稚氣印象的吊帶褲只要搭配略為貼身的上衣或選擇與跟鞋穿搭就能展現曲線營造出女人味。利用吊帶褲連身的剪裁可以有效拉長整體線條，讓身形更顯修長纖細。

百搭直筒褲

如果說一定要有一件百搭的牛仔褲款，那麼最值得推薦的就是稍具寬鬆感的直筒褲型，只要選擇腰臀合身剪裁的款式不會過度男孩子氣。穿搭上級者建議可選擇具有細部設計如刷破、不收邊的款式，剛剛好到腳踝的長度就算搭配平底涼鞋也顯得俐落自在。

Photo : URBAN RESEARCH、UNITED ARROWS、RUNWAY channel

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