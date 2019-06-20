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把家變成紓壓小酒吧　3千元One Amadana氣泡機讓超商啤酒升級

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▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲One Amadana推出2019夏日啤酒泡沫製造機產品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近日炎夏氣溫風格高張，平常下班之後很想放鬆一下，卻覺得跑趟酒吧有點麻煩？群光電子與日本設計品牌Amadana合作推出「超音波啤酒氣泡機」，能將從超商買來小酌的啤酒，變身成有如酒吧生啤酒的外觀與口感，售價3,290元就能讓家中酌飲更療癒。

設計家電在市場打得火熱，主打日本設計的One Amadana品牌去年以平價為號召搶近台灣市場，推出電磁爐、快煮壺等商品，單價均未超過台幣5,000元，近期針對夏季又推出3款季節家電，包括空氣清淨機、LED捕蚊燈與超音波啤酒泡泡機。

▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲One Amadana夏季家電採用簡單設計外觀。（圖／品牌提供）

其中頗具特色的超音波啤酒泡泡機，作用相類似於之前推出的日本啤酒泡泡機，主打即使用市售的包裝啤酒，也能透過製造綿密的泡沫，強化啤酒的口感，主打啤酒與氣泡7：3的比例，500CC以下的啤酒罐都可適用，只要打開瓶口接上管線，就能製造在酒吧點生啤酒的檯前氛圍。

▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲輕鬆將超商包裝啤酒升級。（圖／品牌提供）

而簡單線條的外型設計，搭配全白機身與黑色手把，可適用於任何居家裝潢，採用電池供電，號稱兩顆3號電池能持續使用1小時，因沒有任何電線牽絆，在放置的自由度上也相對提高，建議售價3,290元，預計7月初在台上市。

除One Amadana之外，市面上較熱門的啤酒氣泡機包括美國Fizzics Waytap，以及日本Green House品牌，都有相似產品進入市場，售價約從1,500元至4,000元不等。

▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲夏日啤酒泡沫製造機。（圖／業者提供、翻攝品牌官網）

▲美國Fizzics Waytap（上）與日本Green House（下）品牌之前也推出啤酒氣泡機商品搶市。（圖／翻攝品牌官網）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

One Amadana, 啤酒, 酒吧, 氣泡
fashion.net

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