別再催婚了！研究證實：女性「不婚不生」更快樂且長壽

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

自從林志玲公開閃婚消息之後，應該不少敗犬都被催婚了，不知道拿什麼當擋箭牌的各位，或許可以參考以下研究。英國衛報顯示，「女性不婚不生，比較快樂且長壽。」

英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics）教授杜蘭（Paul Dolan）在近期演講中發表了學術看法，根據「美國時間使用調查」（ATUS）的數據顯示，女性未婚且沒有生子，比起其他人口，是最快樂且相對長壽的一群人，這才是真正的「人生勝利組」。

然而男性恰恰相反，已婚男性比起未婚男性，會更加快樂。原因就在於，成就男性的往往是婚姻和金錢，通過婚姻，男性比起未婚時期安定許多，自然就長壽快樂，而且幸福水平較高。

而女性走進婚姻，不見得是好事。因為比起未婚，她們勢必做出讓步，需要承受許多壓力，包括較高的身心理問題風險，壽命也相對縮短。這也就說明了，其實女性在婚後，需要承擔的風險是遠遠高出男性的，所以結婚並非第一優先選擇。

杜蘭也提到：「我們針對相同的對象觀察，得到可靠數據。最後結論是，如果你是男人，或許你該結婚；如果妳是女性，別找麻煩了。」所以被催婚的女性們，先別著急，或許不嫁更快樂、健康。

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