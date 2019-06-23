IG熱門10款「新娘美甲」推薦！貝殼暈染、米白碎石氣質滿分

最近台日演藝圈從蒼井優到林志玲，有許多令人意想不到的戀情都開花結果，令不少粉絲感到羨慕。而結婚是一輩子的大事，每個女生心裡都有一個完美婚禮的樣子，新娘在婚禮當天，從頭到腳的每個細節都馬虎不得！以下精選10款「新娘美甲」參考，最重要的那一天，每個細節都要完美才行！

玫瑰花彩繪＋貝殼暈染



帶點透明感的白色甲面繪上象徵愛情的玫瑰花，其餘指尖點綴上貝殼暈染與酒紅色，整體呈現完全是浪漫的代名詞！

金色閃粉漸層



半透明感底色配上貝殼、金線與閃粉的組合，帶有一種低調的奢華感。

緞面光感單色



喜歡單色光療，不妨試試看緞面光感的甲彩！帶點珍珠光澤，呼應新娘當天好氣色的水光感！

米白色凹凸雕塑



喜歡單色的純粹，卻又想從中作些變化？最近也有一些美甲師透過「堆疊」的方式，讓光療可以做出表面凹凸的甲面，單色指彩也能有不一樣方式呈現。

白色幾何＋大理石花紋



透明底色用白色繪上幾何圖形，搭配一點點隨性的大理石花紋，帶有新清、簡約的風格。

米金色系＋墨色暈染



優雅又經典的米金色系，搭配上黑色「水墨式」的暈染，浪漫之餘，還多了一些神秘的感覺。

鑽飾拼貼





漸層暈染X貝殼





白色＋米色碎石磁磚



米白色的經典組合，加上一點碎石磁磚的花色最為點綴，經典當中又不失變化！

裸色系



當天的婚紗，如果搭配了一雙露腳趾的鞋款，腳指的部分也別忘記了！簡單的裸色系搭配，經典、百搭又不失浪漫。

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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