fb ig video ETtoday search mobile

幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺

> >

先前大陸成都的火鍋品牌「小龍坎」曾經和牙膏品牌聯合推出麻辣鍋牙膏，三種辣度從標準中度辣、川渝微微辣、傳聞變態辣都有，一早起床刷牙就能體驗辣到骨子裡的爽快感！而南韓最具代表性的真露燒酒先前愚人節時，也曾搞笑和LG旗下的牙膏品牌倍麗兒PERIOE合作，以一款「19禁燒酒牙膏」成為話題，沒想到這個愚人節玩笑現在確實成真了，燒酒牙膏日前在網路商店上市，引起網路上一波熱烈討論！

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

韓國最暢銷：真露燒酒

到南韓旅遊、吃南韓料理絕對不能錯過「燒酒」，它更曾被酒類雜誌《Drinks International》統計為全世界最暢銷的蒸餾酒，一般口味的酒精含量大約在20%上下，甚至推出各式各樣不同口味，像是覆盆子、蘋果、橘子、水蜜桃等等，男生女生都超愛！

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

南韓市佔率高達50％的燒酒品牌就是「真露燒酒」，最近的代言人甚至找來「李英俊副會長」朴敘俊，光憑這一點就讓人更想掃貨！

真露燒酒今年的愚人節開玩笑和倍麗兒牙膏合作推出燒酒牙膏，當時引起熱烈討論，沒想到還不到兩個月，「19禁燒酒牙膏」真的誕生了！

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

有著倍麗兒招牌的擠壓式牙膏造型，還添加了純淨竹鹽，標榜有著原始的香草香氣。4月1日愚人節玩笑時，真露燒酒的臉書上面寫著：「如果在家喝酒還要洗漱不是很麻煩嗎？這是為了懶惰的19歲以上大人所設計！」（編按：南韓法令19歲以上才可以喝酒。）

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

 喝完酒就用真露牙膏刷牙，整個很清爽、還讓你沈浸在剛剛喝酒的環境裡！而且真露燒酒和倍麗兒牙膏的代言人都是朴敘俊，很可能是因為這樣才有這麼可愛的合作，朴敘俊就連拿著燒酒牙膏，都讓人感覺好清爽！

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

▲燒酒牙膏。（圖／翻攝自LG PERIOE、IG）

不過事實上這款牙膏是沒有酒精的，只是使用起來會有類似真露燒酒的草本香氣，如果真的很好奇的話，目前南韓GS 商店上一罐售價7,900韓圓（約台幣210元），快上網搶購一瓶給愛喝酒的朋友！

 ★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

文／Harper's BAZAAR　圖／LG PERIOE

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

提拉米蘇愛好者天堂！推薦六間台北人氣「提拉米蘇」咖啡廳

你也為酪梨吐司、酪梨沙拉瘋狂？台北5間「酪梨控」必訪店家推薦！

關鍵字：

哈潑, 南韓, 燒酒, 牙膏, 真露, 大人
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0701-0707　牡羊桃花降臨、天蠍聚會太多荷包吃緊

半透明鞋身＋糖果粉！Converse Japan曝光「史上最輕」All-Star限定款

2019厚重髮尾OUT！韓妞都在剪最遮肉層次髮

男友被看手機的5種反應：坦蕩蕩反而有危險、主動給你看最可愛 金曲・時尚／S.H.E花瓣上合體　Hebe默默性感「胸前兩塊布靠一個點相連」 吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳」 《玩具總動員4》五大亮點一次看！結尾哭到崩潰、彩蛋超有梗 「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動 幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺 金曲・時尚／蔡依林戴帽脖子好緊　不敵藍心湄深V辣風光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面