幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺

先前大陸成都的火鍋品牌「小龍坎」曾經和牙膏品牌聯合推出麻辣鍋牙膏，三種辣度從標準中度辣、川渝微微辣、傳聞變態辣都有，一早起床刷牙就能體驗辣到骨子裡的爽快感！而南韓最具代表性的真露燒酒先前愚人節時，也曾搞笑和LG旗下的牙膏品牌倍麗兒PERIOE合作，以一款「19禁燒酒牙膏」成為話題，沒想到這個愚人節玩笑現在確實成真了，燒酒牙膏日前在網路商店上市，引起網路上一波熱烈討論！

韓國最暢銷：真露燒酒



到南韓旅遊、吃南韓料理絕對不能錯過「燒酒」，它更曾被酒類雜誌《Drinks International》統計為全世界最暢銷的蒸餾酒，一般口味的酒精含量大約在20%上下，甚至推出各式各樣不同口味，像是覆盆子、蘋果、橘子、水蜜桃等等，男生女生都超愛！

南韓市佔率高達50％的燒酒品牌就是「真露燒酒」，最近的代言人甚至找來「李英俊副會長」朴敘俊，光憑這一點就讓人更想掃貨！

真露燒酒今年的愚人節開玩笑和倍麗兒牙膏合作推出燒酒牙膏，當時引起熱烈討論，沒想到還不到兩個月，「19禁燒酒牙膏」真的誕生了！

有著倍麗兒招牌的擠壓式牙膏造型，還添加了純淨竹鹽，標榜有著原始的香草香氣。4月1日愚人節玩笑時，真露燒酒的臉書上面寫著：「如果在家喝酒還要洗漱不是很麻煩嗎？這是為了懶惰的19歲以上大人所設計！」（編按：南韓法令19歲以上才可以喝酒。）

喝完酒就用真露牙膏刷牙，整個很清爽、還讓你沈浸在剛剛喝酒的環境裡！而且真露燒酒和倍麗兒牙膏的代言人都是朴敘俊，很可能是因為這樣才有這麼可愛的合作，朴敘俊就連拿著燒酒牙膏，都讓人感覺好清爽！

不過事實上這款牙膏是沒有酒精的，只是使用起來會有類似真露燒酒的草本香氣，如果真的很好奇的話，目前南韓GS 商店上一罐售價7,900韓圓（約台幣210元），快上網搶購一瓶給愛喝酒的朋友！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

文／Harper's BAZAAR 圖／LG PERIOE

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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