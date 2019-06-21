眼周暗沉疲憊？Sisley推60分鐘亮眼護理，助你快速充電

▲貴婦保養品牌Sisley推出眼部護理療程，讓你60分鐘保養有感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眼睛是最容易洩漏年紀的部位，也因為眼周肌膚的皮膚最薄，使用最頻繁，以及缺乏皮脂膜的關係，隨著時間的流逝以及外界環境的原因，無形中累積了難以消除的黑眼圈及浮腫問題。

▲法式按摩手法讓身心靈全部放鬆。

Sisley 全新美膚課程「奇蹟玫瑰石亮眼護理」，以頂級的極致夜間奇蹟再生眼部精萃作為產品主軸，極致抗老效果，能夠幫助眼部舒緩放鬆，平滑並緊實脆弱的眼周肌膚，只要60分鐘，便能提升眼部肌膚的美麗，重現明亮電眼。

▲Sisley 極致夜間奇蹟再生眼部精萃，15ml，8,200元。

搭配玫瑰石英石按摩，讓身心靈在玫瑰的寵愛呵護下，達到療癒放鬆的極致享受，更能使產品吸收能力加倍，緊緻眼周肌膚效果更極致。Sisley「奇蹟玫瑰石亮眼護理」不僅能作為定期抗老保養，更適合現代生活步調快、壓力大而遭受雙眼暗沈、疲憊困擾的女性，作為重要場合救急課程。

▲111SKIN 極光激能天使眼膜，2,980元。

夏季冰涼保養正夯，利用低溫原理幫助血管瞬間緊縮，抑制充血腫脹。絕佳親膚性的水凝膠材質完美服貼眼周，導入四胜肽和海洋膠原複合精華，針對黑眼圈加強調理，20分鐘消除泡泡眼及暗沉，緊塑鬆弛輪廓。

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