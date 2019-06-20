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巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色帶你遨遊奇幻烏托邦

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▲VALENTINO今日於巴黎男裝周發表最新一季設計。

記者張毓容／台北報導

巴黎男裝周正式開跑來到第三天，VALENTINO（范倫鐵諾）在今日（17日）凌晨發表最新2020春夏男裝系列。繼上一季與高階潮牌Undercover和勃肯鞋（Birkenstock）合作掀起話題後，這次VALENTINO攜手英國知名插畫大師羅傑迪恩（Roger Dean），將其著名、有如幻境的奇幻風景圖搬上服裝，連帽子、手袋和背包等配件也都瀰漫其中，完美呈現一場烏托邦之旅的異想。

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）
▲英國知名插畫大師羅傑迪恩（Roger Dean）著名的奇幻風景圖躍上VALENTINO最新春夏男裝系列。（圖／品牌提供）

線條流動、色彩飛舞的VALENTINO春夏男裝系列，運用亮麗色調搭配不同質感的面料，讓Roger Dean筆下創造出的奇幻世界在服裝上「活」了起來。壯闊巨石、繚繞雲霧、奇花異獸到漂浮的島嶼等經典元素變身為本季的主題印花，不論是襯衫、皮革外套或絲質風衣全都瀰漫著滿滿的異域風情，穿上本季服裝的男模就像個踏上一場奇幻旅程的旅行家，就如同創意總監Pierpaolo Piccioli在預覽時所說：「用思想旅行，就沒有邊界，而是更深入了解自己，甚至是想像世界。」

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）
▲Roger Dean畫裡經典元素成為本季印花主題。（圖／品牌提供）

除了以奇幻景致印花打造夢想中的幻境之旅，Pierpaolo Piccioli也以他擅長的流暢剪裁，在系列中穿插了像是純淨北非長袍、簡約卡佛坦長袍、白色長版襯衫等素面簡約的實用單品。以飄逸的輪廓搭配手工鉤織和刺繡工藝，創造出細緻的西裝以及舒適隨意的外套，重新詮釋自由自在、漫無邊際的姿態，像是戴上草帽，腳踏VALENTINO Garavani Rockrunner Plus球鞋，再隨手抓個背包，就能踏上一場自由隨興的旅程。

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎男裝周／VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲系列中也有許多簡約實穿的款式。（圖／品牌提供）
 

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關鍵字：

巴黎男裝周, 男裝周, VALENTINO, 范倫鐵諾, 男裝, SS20, 羅傑迪恩, Roger Dean
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