懶美必備！快速清潔、卸妝的「美容濕巾」正夯

▲快速清潔、換妝的美容濕巾的保養功能越來越講究。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）



記者曾怡嘉 / 綜合報導

想要來一場夏季小旅行，又不想為了保養瓶瓶罐罐，有什麼好方法？近來推出許多美容紙巾，小小一包不佔空間，只要薄薄一張，清潔卸妝都幫你做足了！

一早起床容易滿臉油光，油完臉後還要控油保養，一不留意讓脫妝通通來！艾杜紗推出零油光去角質紙巾-控油版，一次搞定各種油肌煩惱。

▲ettusais 零油光去角質濕紙巾 控油版，45枚，280元。

這款紙巾只要早上擦拭，就能取代洗臉效果，輕鬆除去臉上髒污與老廢角質。擦拭就如同幫肌膚上了一層保濕化妝水，就能擁有透明膚質。清爽涼感配方能後續妝容更服貼持久。

▲專科新推出的卸妝棉，訴求舒適的肌膚觸感。

洗顏專科的卸妝產品是出了名的好用，今年7月即將推出便於攜帶的輕巧版卸妝棉，細緻觸感，即使摩擦肌膚也不會有罪惡感。

▲洗顏專科 超微米柔嫩卸粧棉 ，44片，219元。

100%純棉極細纖維更貼合肌膚，能深入眼周肌膚、睫毛縫隙、鼻翼毛孔、嘴角唇紋等細微處，溫和卸去彩妝髒污，超乎想像的強大清潔力，連頑固的防水睫毛膏也能輕鬆卸除。能當作忙碌日常的卸妝法寶或是小旅行時必備神品。

▲MISSHA X LINE FRIENDS 活泉保濕卸妝油濕巾，30片，195元。

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