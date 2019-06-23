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SPAO X 蠟筆小新聯名「美妝系列」　野原一家面膜、阿呆美妝蛋都要打包回家

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編輯／Ping　圖／翻攝自IG@spao_kr

SPAO 與《蠟筆小新》的聯名又來啦！不過這次與之前的主題服飾不同，此次推出超實用的「美妝保養組」，各位的美麗就交給野原一家以及春日部防護隊來守護。

＃小白清潔保養用品

上吧，就決定是你了～（喂！跑錯棚）首先就派出最可愛又忠心的小白吧。SPAO 推出小白清潔保養用品，有「三步驟去黑頭貼」，把印有小白鼻子的鼻貼貼在臉上，看起來怪可愛的呢！還有小白造型的嬰兒奶香「洗澡沐浴球」以及有著軟綿綿泡沫的「洗面乳」，相信有這幾款，大家的皮膚一定都會光滑又潔淨。

售價：「三步驟去黑頭貼」韓幣 6,900（約NT$182）、「洗澡沐浴球」130g／韓幣 7,900（約NT$209）、「洗面乳」150ml／韓幣 9,900（約NT$262）。

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃野原一家面膜組

這次還有「野原一家的面膜組」，分別有小新款（蜂蜜／保濕）、小白款（利川米／提亮）、小葵款（向日葵／增加彈力）、美冴款（茶樹／鎮靜）以及廣志款（木炭／縮小毛孔），讓你在不同的情況下都能用到最適合的面膜～所以回到家以後，別忘記讓野原一家來好好寵愛你的肌膚喔。

售價：「野原一家的面膜組」5 入／ 11,500 韓幣（約NT$304）。

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

保養時也別忘記要替臉部與身體去個角質，就用「廣志去角質霜」來幫你回到像北鼻一樣的肌膚觸感吧！睡前的最後一個步驟還有「小新晚安面膜」，睡眠與保養同步進行，一早起床就讓你容光煥發。

售價：「廣志去角質霜」120g／ 11,900 韓幣（約NT$315）、「小新晚安面膜」120g／ 11,900 韓幣（約NT$315）。

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃動感超人防護組

這次居然還有蠟筆小新打扮成動感超人造型的「薰衣草溫感眼罩」，要來對大家的眼睛發射消除疲勞光波，而且戴上後，看起來就像戴上動感超人面具，超級有趣。另外還有動感超人造型的「防曬棒」，也要用動感超人飛踢，踢走討人厭的紫外線，保護你的雪白肌。

售價：「薰衣草溫感眼罩」4 入／8,900 韓幣（約NT$235）、「防曬棒」20g／13,900 韓幣（約NT$368）。

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃春日部防衛隊收納袋、護唇膏

每次出遊要準備行李箱時，不只是把東西塞進去就好了喔！別忘了要分裝～不管是洗髮乳、沐浴乳還是化妝水、乳液等等，放進春日部防衛隊收納袋準沒錯，如果要去比較乾燥的地方，就千萬別忘記帶上小新、阿呆、小白與風間公仔造型的護唇膏，味道分別有桃子和草莓香，這樣出門就能放心玩啦。

售價：「收納袋」10,900 韓幣（約NT$288）、「護唇膏」6,900 韓幣（約NT$182）。

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃阿呆美妝蛋、巧克餅護手霜、肥嘟嘟佐衛門24K金撕去性面膜

最後還有阿呆鼻涕造型的美妝蛋，小新最愛的巧克餅造型乳木果油護手霜，以及此次聯名限量的肥嘟嘟佐衛門24K金撕去性面膜，粉絲們！這3款也絕對不能錯過喔～

售價：「阿呆美妝蛋」2,900 韓幣（約NT$76）、「巧克餅護手霜」50ml／4,900 韓幣（約NT$129）、「肥嘟嘟佐衛門24K金撕去性面膜」75g／11,900 韓幣（約NT$315）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

▲蠟筆小新保養組。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

此次SPAO 與《蠟筆小新》的聯名美妝保養組將於6月28日在南韓正式發售，喜歡的朋友們可不能錯過喔～

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關鍵字：

SPAO, 蠟筆小新, 保養, 美妝, 潮流, 流行, 南韓
fashion.net

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