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職場戀人總是吵不完？ 把握3原則　讓公私分明，感情更穩定

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▲與另一半共事總是「相看兩相厭」？做好 3 個原則，公私上仍能劃清界線。（圖／女子學提供）

▲（圖／《金秘書為何那樣》劇照）

進入社會後，周圍所認識的人已不如學生時期般來得單純，工作上多了一份「利害關係」，使我們的戒心隨著年齡的增長逐漸加深。然而，卻不得不承認，離開校園的生活圈，的確很容易在職場上遇見心靈契合的另一半，這時又應該用什麼樣的心態來面對呢？

難道就此不愛？或是我行我素落人口舌？甚至因為公私分不清楚爭吵頻頻，壞了一段感情呢？

1. 職位不同，就要站在對方的角度想

▲與另一半共事總是「相看兩相厭」？做好 3 個原則，公私上仍能劃清界線。（圖／女子學提供）

▲（圖／《高塔公主》劇照）

在工作上，每個人都有自己的一套做事方法，就算有時候看不慣，常常礙於下對上或者同儕間的利益關係，多數人都不會說出口。

然而，今天對象換成是另一半可就不一樣了！你可以非常赤裸裸地告誡他們自己的看法，甚至帶著「訓話」、「指正」的方式，要求對方配合已達到工作上的流暢度。

但，多了一層感情關係，你真的認為溝通起來會更順利嗎？因此，不論雙方的職位、職務是否相同，既然身為對方的另一半，你就必須全方位地思考判斷，試著站在不同的立場著想，對於同一件事情變會有不同的看法或解決之道。

如此一來，不僅能減少周圍紛紛擾擾的聲音，和另一半在工作上也會摸索出一套專屬兩人的默契與平衡點。

2. 公私難分，就先從小習慣開始改變

▲與另一半共事總是「相看兩相厭」？做好 3 個原則，公私上仍能劃清界線。（圖／女子學提供）

▲（圖／《金秘書為何那樣》劇照）

要如何不把工作上的情緒帶回家呢？說真的，這點是最難的！假使兩個人是夫妻，在公司發生了不愉快，下班後要怎麼杜絕這場架不會繼續吵下去？久而久之，要是影響彼此間的生活步調或感情，要調整回來就沒有那麼容易了。

雖然公私確實很難界定，但至少可以先從一些小地方做起。例如兩人的聊天群組，分成一公一私，上班時用辦公的、下班後再用個人的；或是「約法三章」，禁止在工作中談私事，下班後也不要談公事，沒做到的人要請對方吃飯之類的方法，慢慢地將彼此對感情和工作上的界定，劃出合理的分配。

3. 忙裡偷閒，至少留一點時間給自己

▲與另一半共事總是「相看兩相厭」？做好 3 個原則，公私上仍能劃清界線。（圖／女子學提供）

▲（圖／《徵婚啟事》劇照）

這裡說的忙裡偷閒，當然不是指在工作上偷懶的意思，而是要你學著在職場上與生活中，抓一些時間來與自己對話。

的確，有另一半時常在身邊可以幫助你很多事情，但若養成了「依賴性」，對彼此都不是一件好事。人之所以會進步，正是因為在一次次的錯誤中學習，從中獲取各種知識與真理，如果無論何時何地都有另一半在掩護，惰性便會自然而然地出現。

編輯認為，一個人是否能從某個階段再進化，自我的覺察和洞悉力是非常重要的關鍵。即便在忙碌、有多少瑣碎的事情，記得每天還是撥點時間和自己相處！

在沒有被工作綑綁的前提下，兩個人相處或多或少都會有磨擦，更何況是共同做事，發生意見不合、爭執的機率也會提高；除了不斷地溝通、轉換身分外，其實最重要的不外乎是保持互相的「同理心」，用客觀理性的態度看待事情而不是對方本身，協調出最適用彼此的模式。

延伸閱讀：

夫妻創業甘苦談：與最親密的「他」，難道就要因此分開了嗎？

婚姻是愛情的墳墓？從《我們與惡的距離》5 段感情中，審視愛與現實的平衡點

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 兩性, 進入社會, 現實, 職場
fashion.net

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