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林憶蓮《沙文》唱出女性意識覺醒　用勇氣活出最美姿態

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▲▼林憶蓮〈沙文〉。（圖／翻攝自林憶蓮FB、天地合）

▲林憶蓮以《沙文》一曲入圍第30屆《 年度歌曲獎 》。（圖／天地合提供） 

編輯／Lily

睽違6年，天后林憶蓮新專輯《0》去年問世，首波主打〈沙文〉以句句鏗鏘，唱入心坎裡。《沙文》淺白來說就是指沙文主義，也就是認為男性比女性優越，也泛指強者總是欺凌弱者的行為。就像生活中總充斥著網路霸凌、批判女性、倚勢欺弱，我們該堅定立場，就連袖手旁觀也是一種加害。

▲▼林憶蓮〈沙文〉。（圖／翻攝自林憶蓮FB、天地合）

▲林憶蓮以搖滾貫穿整張專輯。（圖／翻攝Sanda Lam林憶蓮FB）

〈沙文〉這首歌唱出女性被壓抑，像是性侵、家暴等不公對待，導演比爾賈在MV中運用了不少文字、影像，和音樂完美結合，呈現強烈訊息，引起大家的關注與反思。林憶蓮也為此表示：「在這樣的環境底下，如何去維持一個堅定的立場，我覺得是很重要的事情。」

除了林憶蓮的歌聲，更請來五月天的阿信擔任編曲和和聲，「一般來說男女對唱往往都是情歌，而這首歌正好唱出愛的反面，反而更具意義」，阿信表示。

▲▼林憶蓮〈沙文〉。（圖／翻攝自林憶蓮FB、天地合）

▲簡單兩個字，道盡了不合理的對待。（圖／翻攝自Sandy Lam林憶蓮FB）

美的像詩、卻又銳的像把刀的詞，則是出於青峰之手，他則透露：當初Sandy告訴我，她想描述一種女性在世界上有很多被壓抑的狀況，我的直覺就冒出了『沙文』兩個字。其實很多角落裡，不只是女性，很多族群都被不合理的對待，雖然有時候女性甚至被看待成配件，如一朵西裝上的胸花，但我想描述的是這其中有無可取代的力量，胸花能比西裝，甚至西裝的主人更有生根綻放的勇氣與能力。」


林憶蓮以控訴語氣唱出，在大部分的男女關係中，女性往往被壓迫，歌詞中「隱形暴力」、「恐懼下的沉默」、「不能呼吸的冷漠」唱出普世女性（泛指弱者）的悲哀。林憶蓮用她的歌聲與影響力，為弱者發聲，只要活出桎梏、邁向勇氣，不要受別人的定義而定義，照樣能活出精采的姿態。

〈沙文〉完整歌詞：

這是基因的遙控
還是支配的誘惑
盛開之前 流的註定是血
盛開之後 難道只剩枯萎 （Stop！）
黑土蓋住眼睜睜 （Just stop！）
活埋一雙沉甸甸 見證了權力邊界
漫漫蔓延一種制約 （Just stop！）
這是基因的遙控 （我被遙控）
還是支配的誘惑 （我被誘惑）
隱形暴力的輪廓
不能呼吸的冷漠
（欣賞這種 沉默）
在恐懼下的沉默 傷痕堆成了酒窩
多少劊子手 （勝券在握）
被崇拜成英雄 堅韌的溫柔
（是一種脆弱）
佩戴成 裝飾的花朵 （扮演我的紅）
對你而言 （Stop！）
花的任務只是美 （Just stop！）
凋謝了往死裡推 毀不掉我的尊嚴
漫漫蔓延滿山遍野
這是基因的遙控
還是支配的誘惑
不想屈服的自我
關掉基因的遙控 （遙控的我）
斷了支配的誘惑 （誘惑的我）
靈魂生根的自我
浪花依賴著狂風 （狂風自我）
最終也只是泡沫 誰恐懼一看就破

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關鍵字：

林憶蓮, 金曲獎, 金曲, 沙文
fashion.net

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