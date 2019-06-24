左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款　看電影必穿

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才剛於6／20上映的超人氣電影《玩具總動員4》，因其火紅程度，所以有眾多品牌都想與之合作推出商品，畢竟，這部超夯電影所帶來的效應，應該會相當不錯，於是美國潮流店家BAIT就攜手Reebok，並以經典的Instapump Fury作為原型設計，製作一雙以《玩具總動員4》胡迪與巴斯光年為主題的鞋款。

▲BAIT X Reebok Instapump Fury「玩具總動員4」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

運用電影中2大男主角為靈感製作的Instapump Fury，將是一雙左腳為巴斯光年配色、右腳為胡迪配色的鞋款，其中，左腳的設計除了巴斯光年身上的綠、紫色以外，還特別在鞋身外側置入「Lightyear」字樣與飛行裝置的警戒線；而右腳的胡迪配色細節則更多，因為BAIT將胡迪身上的黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲、棕色靴子，分別套用在內襯、鞋外側、鞋面以及鞋底，最後在鞋舌賦予牛仔標誌。

▲以巴斯光為為靈感設計的左腳。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲胡迪配色的鞋面材質則是改為牛仔布料。（圖／翻攝自Sneakernews）

BAIT攜手Reebok推出的Instapump Fury「玩具總動員4」配色，不僅設計得超級好看，其細節也是非常到位，相信大家看到以後，必定都會想要來一雙的，不過，目前BAIT沒有公佈相關的發售資訊與價錢，各位喜歡的朋友，可能要再等等了。

▲該鞋款的小細節做得相當完美。（圖／翻攝自Sneakernews）

另外，近期Adidas也於6／21在各大專賣店販售《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪、巴斯光年」配色，並且Adidas也有推出童鞋尺寸，喜歡這個經典動畫的朋友，可以考慮連同小朋友的一起購買哦！

▲《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪、巴斯光年」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲童鞋也有販售。（圖／翻攝愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

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