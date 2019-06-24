fb ig video ETtoday search mobile

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款　看電影必穿

> >

編輯／Duke

才剛於6／20上映的超人氣電影《玩具總動員4》，因其火紅程度，所以有眾多品牌都想與之合作推出商品，畢竟，這部超夯電影所帶來的效應，應該會相當不錯，於是美國潮流店家BAIT就攜手Reebok，並以經典的Instapump Fury作為原型設計，製作一雙以《玩具總動員4》胡迪與巴斯光年為主題的鞋款。

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲BAIT X Reebok Instapump Fury「玩具總動員4」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

運用電影中2大男主角為靈感製作的Instapump Fury，將是一雙左腳為巴斯光年配色、右腳為胡迪配色的鞋款，其中，左腳的設計除了巴斯光年身上的綠、紫色以外，還特別在鞋身外側置入「Lightyear」字樣與飛行裝置的警戒線；而右腳的胡迪配色細節則更多，因為BAIT將胡迪身上的黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲、棕色靴子，分別套用在內襯、鞋外側、鞋面以及鞋底，最後在鞋舌賦予牛仔標誌。

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲以巴斯光為為靈感設計的左腳。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲胡迪配色的鞋面材質則是改為牛仔布料。（圖／翻攝自Sneakernews）

BAIT攜手Reebok推出的Instapump Fury「玩具總動員4」配色，不僅設計得超級好看，其細節也是非常到位，相信大家看到以後，必定都會想要來一雙的，不過，目前BAIT沒有公佈相關的發售資訊與價錢，各位喜歡的朋友，可能要再等等了。

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲該鞋款的小細節做得相當完美。（圖／翻攝自Sneakernews）

另外，近期Adidas也於6／21在各大專賣店販售《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪、巴斯光年」配色，並且Adidas也有推出童鞋尺寸，喜歡這個經典動畫的朋友，可以考慮連同小朋友的一起購買哦！

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪、巴斯光年」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲BAITXReebok。（圖／翻攝自Sneakernews、愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

▲童鞋也有販售。（圖／翻攝愛迪達台灣跑步粉絲團FB）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

BAIT, 玩具總動員, Reebok, 胡迪, 巴斯光年, 牛仔, Adidas, UltraBoost19
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

JILL STUART驚傳撤台　台灣高絲： 8/31全面撤櫃、會員權利不變

李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到 奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土 「急於表現自己」是面試地雷！　《富比世》專家：2個行為摧毀第一印象 韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快 準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵 以後再也不怕買錯色號啦！櫻花妹靠「這兩支」唇膏補救 搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面