南韓限時打卡地標「玩具總動員咖啡廳」　3層樓包你買、拍到失心瘋

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睽違了9年《玩具總動員4》終於上映了！想必許多人已經去電影院觀賞過了吧？《玩具總動員》如今不只是給小朋友看的可愛動畫，更是給大家一個找回童心的機會，隨著電影上映，近期有超多的聯名活動陸續推出，其中讓玩具迷最興奮尖叫的就是這個位於南韓梨泰院的「玩具總動員期間限定咖啡廳」！

Toy House（토이하우스）

地址﹕首爾市龍山區梨泰院洞 293-10／서울시 용산구 이태원동 293-10

期間﹕6月14日～10月

時間﹕平日12：00 ～22：00／週末11：00～22：00（星期日休息）

才開幕以來不到兩週就已經吸引了大批人潮，店門口每天都是大排長龍～3層樓高的建築，裡裡外外都精心打造，逛的、吃的、拍的通通有，來一趟絕對讓你心滿意足。

最高樓層三樓是戶外拍照打卡區，來到這邊一定要與比人還高的巨大巴斯和胡迪合照！白天與夜晚有不同的風貌，拍出來的效果都很棒！還有一台經過精心佈置的露營車，坐在折疊椅上就好像跳進了《玩具總動員4》的電影場景中一樣。

在 Instagram 查看這則貼文 쁌쁌（@moongmoongchichi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 上午 7:08 張貼

二樓則是主題咖啡廳的部分，雖然飲品和甜點的選擇不多，但是都長得十分可愛，主要是餐廳的整體設計，充滿了濃濃的懷舊美式風格，在這邊用餐可以說是一種享受～

在 Instagram 查看這則貼文 스모어마켓（@smoremarket）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 14 日 下午 8:11 張貼

一樓的部分就主要是在販賣周邊商品的POP UP STORE，擺設同樣是細節滿滿！就算不是打卡區也會讓人忍不住拍個不停，有電影中1：1造型的的角色玩具，也有許多絨毛系列，除了前面1、2、3集的經典角色之外，第4集的新靈魂玩具Forky叉奇也有許多周邊可以挑選～

在 Instagram 查看這則貼文 스모어마켓（@smoremarket）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 21 日 上午 12:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 brian（@jiseoup_shin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 20 日 上午 5:53 張貼

想去一探究竟的朋友們，現在買機票還來得及喔！

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