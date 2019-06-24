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JILL STUART驚傳撤台　台灣高絲： 8/31全面撤櫃、會員權利不變

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▲▼JILL STUART證實八月底全面撤台。（圖／翻攝自JS FB）

▲JILL STUART 將於8 月底全面撤台，由此可見台灣美妝喜好度的改變。（圖／翻攝自JILL STUART TAIWAN FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

以公主風聞名的日系美妝JILL STUART將於今年夏末撤出台灣，台灣高絲證實，為了因應日本全球化經營政策，台灣市場共計六間櫃位將於8/31撤櫃，未來品牌將由日本總社統整，推估日後還有機會再返台設點，但時間尚未確定。

▲▼JILL STUART證實八月底全面撤台。（圖／翻攝自JS FB）

▲夢幻可愛的外型設計，曾是女生們的最愛。

從2008年風光在台灣展櫃，到2019年8月底宣告離開台灣，由台灣高絲經營的JILL STUART在台灣走過11個年頭，品牌主打公主風，產品無論從外型到內容都十分夢幻可愛，近年來品牌變得優雅洗鍊，訴求大人可愛感。

▲▼JILL STUART證實八月底全面撤台。（圖／翻攝自JS FB）

▲近年來因應市場轉型，品牌有成熟轉大人的跡象。

或許是韓妝市場更漸蓬勃，擠壓到日系美妝板塊，間接影響到品牌的經營策略。JILL STUART品牌公關表示，於日本高絲集團決定未來將朝向全球化統一經營，2019年台灣、香港及中國等高絲海外分公司所經營的JILL STUART彩妝品牌將暫時撤櫃，未來會由日本高絲集團直接管理經營。

▲▼JILL STUART證實八月底全面撤台。（圖／翻攝自JS FB）

▲日前推出的湛藍祝福系列，也深受消費者支持。

品牌公關表示，會員權益不會改變，2019上半年的會員回饋禮累積消費計算至6/30，屆時會員可憑會員卡或簡訊於7/5~8/31來櫃領取。

7~12月生日的會員也將會提前收到生日優惠簡訊通知，預計在7、8月時，推出感謝回饋活動，包括超值優惠組、福袋等，粉絲們可多留意品牌釋出的最新訊息。

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關鍵字：

JILL STUART, 撤台, 台灣高絲, 高絲
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