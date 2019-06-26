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南韓大創繽紛「ICE CREAM」系列　帆布袋、熊熊冰棒讓少女心爆發

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編輯／Ping　圖／翻攝自IG@daiso_designlab

炎熱的夏季到來，南韓大創準備要來幫各位消消暑啦！推出夏天專屬的「ICE CREAM」系列商品，從居家用品、文具到3C周邊，每一款都是超可愛的冰淇淋造型，外型還是超少女心的馬卡龍配色，相信近期有要去南韓旅遊的朋友們，一定會逛到失心瘋～

＃生活小物

首先登場的是生活用品系列，不只外型超可愛，功能還超實用，像是用熊熊製冰模具做出來的冰，光是外型，冰還沒融化，自己就先被融化，自己做冰不僅省錢還很衛生呢！還有融化的霜淇淋造型浴帽、奶昔造型的隨身杯，以及就算不開冷氣，坐在上面也很消暑的冰涼墊（北極熊感謝您），光是這系列就夠各位敗一輪了。

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

售價：熊熊、冰棒造型製冰模具 南韓售價為1,000 韓元（約NT$26）／造型浴帽、搓澡球 南韓售價為2,000 韓元（約NT$53）／奶昔造型隨身杯（500ml） 南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）／冰涼墊（大、中、小）南韓售價為 3,000韓元、2,000韓元、1,000 韓元（約NT$80、NT$53、NT$26）

＃可愛小包包

按照南韓大創推出主題商品的慣例，當然少不了一系列超可愛的小包包，像是冰淇淋印花的帆布袋，好看又實用，背出門超有韓妞FU，或是像PV冰棒造型小包，就算直接拿出門也不覺得奇怪，透明感結合繽紛的色彩，非常適合夏季穿搭，另外還有可以幫大家把包包裡雜物分類整齊的零錢包，這樣出門就不怕丟東丟西了。

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

售價：帆布袋（單款）南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）／PV冰棒造型小包（單款）南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）／零錢包（左、右） 南韓售價為 2,000韓元、1,000 韓元（約NT$53、NT$26）／滿版冰淇淋小包 南韓售價為 2,000韓元（約NT$53）。

＃文具控的最愛

又到了文具控的最愛，亮皮鉛筆盒絕對能讓你成為同學間最有話題的「文具達人」，還有多款造型筆、紙膠帶、貼紙等，等著你來帶回家。除此之外，就連包包的裝飾也幫各位準備好，像是各款超Q的徽章以及吊飾，讓你的包包散發出少女般的夏天氣息。

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

售價：鉛筆盒（單款）南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）／造型筆（單款）南韓售價為1,000 韓元（約NT$26）／紙膠帶（4入）南韓售價為1,000 韓元（約NT$26）／貼紙 南韓售價為1,000 韓元（約NT$26）／徽章（2入、8入） 南韓售價為1,000 韓元（約NT$26）／吊飾（壓克力、流沙）南韓售價為1,000、2,000韓元（約NT$26、NT$53）。

＃3C周邊

最後連3C控也顧到了，有「ICE CREAM」系列限定的手機殼，還有夏天到海邊玩水時必備的防水套，讓你在享受的同時，也不怕手機不見或進水壞掉，以及多功能的手機快速充電線，不需要充電時則可以拿來當手機掛繩或皮尺使用。

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

▲ICE CREAM 南韓大創。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

售價：手機殼（單款）南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）／手機防水套（單款）南韓售價為5,000 韓元（約NT$133）／快速充電線（單款）南韓售價為3,000 韓元（約NT$80）。

南韓大創這次的「ICE CREAM」系列商品已在6／21開始販售，喜歡的朋友們可別錯過喔～

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關鍵字：

南韓, 夏天, ICE CREAM, 文具用品, 日常用品, 冰淇淋, 大創
fashion.net

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