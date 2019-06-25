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少了它可不行！盤點「6款」夏季萬用化妝水

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▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲若預算許可，化妝水仍是值得投資的美容單品。（圖／翻攝自IG/mimiwor）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

一瓶好的化妝水，能幫肌膚有效補水、充分濕潤，提升後續保養品的吸收效率，更能降低後續保養的用量。或許有人說化妝水非必要，但若是挑一瓶適合你的，確實能為你省去不少保養功。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

綠藤生機 活萃修護化妝水，250ml，850元。

成分單純的有機認證化妝水，加入有機玫瑰花水、褐藻、蘆薈萃取，全面提升肌膚的涵水力以及舒緩功效。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

DHC 黃金活妍化妝水，150ml，980元。

精華液般質地，含陽光複合物，同時添加了維他命A誘導體、維他命E誘導體、礦物萃取物，使肌膚充滿水分滋潤。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

ALBION 健康化妝水，330ml，2,800元

有神仙水之稱，內含北之薏仁經典配方，幫助修復肌膚達到健康狀態，不只能當作化妝水，用來濕敷也很好。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

KANEBO DEW 淨潤白柔膚露（清爽型/輕潤型），150ml，1,450元。

帶有草本香氣，水感質地肌膚好吸收，打造潤透水嫩的彈力肌膚。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

RMK煥膚美肌露(舒壓型) ，150ml，1,500元。

添加玻尿酸成分，且無添加酒精的溫和質地，讓飽滿的潤澤均勻滲透至深層的角質層。幫助肌膚提升防禦力，很適合換季時使用。

▲▼6款萬用化妝水。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

東森自然美 生化潔皙麗膚水，95ml，1,700元 。

含水芹、海藻、小黃瓜等多種植物萃取精華及生化成分，促進肌膚吸收養分，長效保持肌膚柔亮、光澤。

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關鍵字：

化妝水, 夏季, 保養, 自然美, 東森自然美
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