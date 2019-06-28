Dappei／夏天4款「無肩帶內衣」妳一定要擁有！挑選三大重點快筆記

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到了夏天，許多女孩紛紛穿上一字領上衣、細肩帶背心，平口背心⋯⋯等衣服來對抗炎熱的天氣，有些人會在裡面直接穿著一般內衣，但露出兩條肩帶實在不美觀，改成透明肩帶又沒那麼時尚，現在就來為大家整理出 4 種無肩帶內衣種類，讓妳完美露出性感香肩！

一、無肩帶內衣

無肩帶內衣顧名思義就是將內衣的肩帶去掉，只有胸罩的部分。這種內衣大多有鋼圈，仍然有承托胸部的功用，不過，由於少了肩帶的支撐，許多習慣一般內衣的女孩會覺得沒有安全感，因此款式的選擇就十分重要！

挑選無肩帶內衣有三大重點

（1）選擇側邊有防滑設計的內衣：少了向上支撐的肩帶，內衣多少會因此跑位，故增加內衣與皮膚的摩擦力再重要不過了，即使大熱天流汗也不需要擔心！

（2）選擇罩杯尺寸小一號的內衣：由於少了肩帶的支撐，胸罩可能會出現上空的情形，這時若照原本尺寸購買容易造成上衣卡進內衣裡的窘境，因此建議選擇小一號的尺寸，更貼合胸型。

（3）現場試穿購買：上述的兩大重點雖然實用，但有時也不見得適用，例如防滑的膠條可能會使有些人過敏，又如穿著小一號的內衣可能會過緊、不舒服，因此最好到現場依照不同版型、樣式與個人因素挑選內衣！

二、抹胸內衣

若是討厭鋼圈內衣的束縛感，就可以選擇抹胸內衣，帶有胸墊的小可愛大多都是彈性材質，因此在穿著上十分舒適。但由於抹胸內衣是一體成型，沒有背扣可以做調整，即便是鬆緊設計，也需要注意大小是否合適，避免選擇過於寬鬆的款式，導致下滑的情形。

三、Bra Top

近幾年開始出現的 Bra Top 對女孩來說實在是一大救星，除了擺脫鋼圈的束縛，更可以在熱天減少一件累贅。帶有胸墊的背心本身就擁有內衣的功能，因此也不存在是否露出肩帶的問題，既舒適、美觀又有安全感，穿上它就可以大大方方地露出性感香肩！

四、Nubra、胸貼

如果你很討厭穿內衣，那麼 Nubra 跟胸貼絕對適合你！Nubra 及胸貼以小面積的範圍黏貼在胸前，讓肌膚幾乎沒有異物感，十分適合搭配領口較大、較貼身以及大面積露出肌膚的衣物。不過，由於沒有任何支撐力，黏貼的功效容易被汗水減弱，因此在選擇上需要多方比較，找出自己最適合的款式。

Dappei 結語：

夏天不免俗地一定要穿著舒適、涼爽的衣物，若是露出肩帶不只不美觀還很尷尬！因此，上述4種內衣款式女孩們至少要擁有一種啊！快做好筆記、找出自己最合適的無肩帶內衣吧！

文字編輯：Savana

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