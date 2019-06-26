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Dappei／夏天就是要露美背！3個穿搭技巧　內衣不怕跑出來

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▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

一到夏天，街上就開始出現許多辣妹，有的展現姣好身材、有的大秀美腿、有的露出完美背部。然而，有些人在穿著露背裝時總是煩惱內衣該怎麼穿，現在就來為大家介紹 3 種非常實穿的搭配，讓妳輕鬆露出美背，性感又優雅地對抗高溫！

1、Nubra、胸貼

要大面積地露出背部肌膚，搭配的內衣首選絕對是 Nubra 以及胸貼，以小範圍遮擋住激凸，就算穿著背部全空的款式也不用擔心露出內搭的內衣，因此，Nubra 和胸貼十分適合走大膽路線的女孩，可以盡情地展現性感！

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

2、美背設計內衣

如果是稍微保守的女孩就可以選擇有美背設計的內衣，無論是一般內衣或者抹胸小可愛也同樣適合搭配露背裝，即便是露出來也不尷尬，反而因為多了蕾絲、線條等設計而有了不同的味道，一樣可以展現優雅美背！

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

3、大 U 背心

近年來流行的 Bra top 實為一個舒適又方便的單品。其中，背心款就是一個現成的內衣以及露背裝，單穿就能擁有性感。除此之外，背部大 U 的款式也能當作露背裝裡的內衣，因為開口寬大所以不用擔心外露，同時又十分有安全感，無論是小露線條還是大露美背都非常合適！

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

▲前面露不得那就露背面，夏天就是要大方露出美背！這 3 個美背小幫手妳不能不知道！（圖／Dappei提供）

需要注意的是，許多人在清潔保養時會因為手碰不到、眼看不到而忽略背部，再加上可能殘留沒洗淨的沐浴產品，在難得大露性感美背的時候才發現已經長滿粉刺用痘痘，就後悔莫及！因此，平常的清潔與保養就非常重要！

現在要來告訴妳三招最基本的保養方法：

（1）使用去角質產品

去角質的好處相信大家都很熟悉，除了可以促進血液循環、增加新陳代謝之外，更可以去掉老化、粗糙角質，讓肌膚重現光滑！

（2）搭配清潔用具

由於手部延伸的範圍有限，所以經常觸碰不到背部肌膚，使得清潔不完全，因此就可以搭配清潔用具，延長觸碰範圍，讓清潔效果更完備！

（3）勤勞防曬

防曬可以防止肌膚老化，也可以避免膚色不均，因此穿著露背裝時最好勤勞防曬，避免在背部出現不同的色塊，否則得不償失！

Dappei 結語：

女生的背部線條既優雅又性感，而且夏天就是要露出美背對抗高溫的天氣啊！妳正在煩惱露背裝該如何穿內衣嗎？馬上做好筆記，一起在這個夏天展現女性魅力吧！

文字編輯：Savana

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 夏季, 夏天, 露背, 性感, 內衣, 內搭衣
fashion.net

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