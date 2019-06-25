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KAWS巨型公仔前進日本「富士山」　周邊商品滿出來、還有首次露營活動

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編輯／Duke

由Kaws聯手AllRightsReserved策劃的「Kaws：Holiday」活動，歷經首爾、台北、香港3站以後，終於要在7／18登陸日本，而這次的活動也相當令人期待，因為展出的場地除了在「富士山」腳下以外，還有眾多精美的周邊商品以及露營活動，讓各位觀賞美景的同時，也能跟喜歡的大型Kaws公仔合照。

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲地點位在富士山腳下。（圖／翻攝自IG@kaws）

這一次的「Kaws：Holiday」日本站，將會跟以往有很大的不同，除了有首次的露營活動以外，地點還特別選在知名景點「富士山」腳下，創造休閒與娛樂的氛圍，其中，露營活動的日期為7／18至7／19，有興趣的朋友，可以於日本時間6／28早上10點至6／29早上10點前到Kaws：Holiday Japan官網登錄抽籤，而地點在靜岡縣富士宮市的Fumotoppara Camping Ground營地舉辦，另外，7／19至7／24則開放民眾自由露營，並且購買1張日圓2000元（約台幣560元）的門票，就能擁有1個帳篷與車位，同時還能攜帶1至3人入場，可以說是相當划算哦！

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲首次舉辦露營活動，而且費用也很便宜。（圖／翻攝自Kaws：Holiday Japan）

至於這次「Kaws：Holiday」日本站的周邊商品，應該也是大家最好奇的部份，除了有3款躺在富士山腳下的公仔以外，還有3款毛絨玩偶、3色的木芥子套裝、2色的瓷碟套裝、2色的別針、別針套裝、馬克杯、抱枕、手提袋以及5款T-Shirt，並且全都是以富士山為主題製作，而這些周邊商品將於7／18在DING DONG宅配便網路商店以及DING DONG宅配便大陸官方網路商店同步上架販售，不過，灰色商品皆為日本地區獨占發售，所以想要的朋友，可能要親自跑一趟囉！

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲搪膠公仔售價為港幣1,565元（約台幣6,250元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲毛絨公仔售價為港幣1,415元（約台幣5,650元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲木芥子套裝售價為港幣5,890元（約台幣23,550元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲瓷碟套裝售價為港幣1,570元（約台幣6,280元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲別針售價為港幣3,920元（約台幣15,680元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲別針套裝售價為港幣1,570元（約台幣6,280元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲馬克杯售價為港幣1,099元（約台幣4,400元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲抱枕售價為港幣945元（約台幣3,780元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲手提袋售價為港幣390元（約台幣1,550元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲T-Shirt售價皆為港幣390元（約台幣1,550元）。（圖／翻攝自DING DONG宅配便）

此外，曾經於6月初造成人們瘋狂搶購的Kaws X Uniqlo「Kaws：Summer」UT系列，日前，因消費者對於聯名系列的反應過於熱烈，所以Uniqlo決定進行補貨，以滿足各位朋友的需求，不過，詳細的上市日期與商品細節，還需等待官方粉絲團公告，各位近期可以多留意相關消息。

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo）

▲Uniqlo宣佈將進行補貨。（圖／翻攝自Uniqlo）

▲Kaws：Holiday Japan。（圖／翻攝自IG@kaws、DING DONG宅配便、Kaws：Holiday Japan、Uniqlo、品牌提供）

▲造成眾人瘋搶的Kaws X Uniqlo「Kaws：Summer」UT系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Kaws, Holiday, 日本, 富士山, 露營, Japan, 搪膠公仔, Uniqlo
fashion.net

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