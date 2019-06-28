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南韓《玩具總動員4》周邊好燒！胡迪雨傘、公仔冰淇淋盒手刀搶

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung

《玩具總動員4》在6月20日上映之後，可以說是在全球掀起一波周邊商品熱潮，也讓影迷們有機會再次珍藏胡迪、巴斯光年等經典人物。南韓Baskin-Robbins 31冰淇淋就推出了聯名雨傘以及可愛收納盒，這次手腳可要快一點，千萬不能錯過！

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

Baskin Robbins是南韓知名冰淇淋品牌，每次推出新口味或是聯名新品，都會引起搶購熱潮，而這次找來超人氣《玩具總動員4》合體，將人物直接印上冰淇淋盒（一組約530台幣），讓你在享用完涼爽可口的冰品之後，也能把盒子帶回家收納使用。分別推出胡迪、牧羊女、三眼怪和巴斯光年款式，並且貼心的附贈一隻公仔，不管你是誰的粉絲，都可以心滿意足收藏起來。

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG@baskinrobbins_sinheung）

另外是梅雨季節絕對不能少的雨傘，本次限量推出四款造型，包括了棕色格紋的牛仔胡迪、紫色巴斯光年、黃色包頭的美麗牧羊女以及綠色可愛三眼怪，全都乖巧的站在傘頭。並且將長柄的雨傘撐開來之後，白色線條刻畫的人物就會出現在傘內，讓你下雨天也能擁有好心情。

最後購買超過約台幣355元的冰品，即可以加價台幣100元換購聯名雨傘，目前已經在南韓各大門市開賣，正好去旅遊的民眾快把可愛的雨傘帶回家吧。

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關鍵字：

玩具總動員4, 胡迪, 巴斯光年, 南韓, Baskin-Robbins, 31冰淇淋, 雨傘
fashion.net

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