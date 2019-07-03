比基尼美照怎麼拍？從取景、POSE、款式一次掌握不踩雷

「每到夏天我要去海邊」沒錯！熱辣辣的夏季來臨，不少人到了週末假期，就想投入大海的懷抱，去到海邊少不了一件吸睛又能展現自己身材的泳裝，同時也能為自己留下絕世美照，那要怎麼拍可不能隨便，今日且看邊重點整理，從取景、POSE、比基尼款式的挑選，讓你今年夏天美照一張張留下。

場景一：泳池池畔度假氛圍

場景選擇：泳池池畔／泳池岸邊／池邊躺椅

取景技巧：將下半身藏於水中，適合欲展露胸圍傲人的女孩，於人像頭頂保留二分之一至三分之一的空景，打造背景泳池自然延伸感；或可選擇恣意坐在泳池畔木棧道，或善用岸上躺椅，加上配件道具──藤編包、太陽眼鏡甚至是一瓶啤酒，營造輕鬆渡假氛圍。

Pose傳授：身體角度稍微微側向，創造視覺苗條感及腰部線條；岸邊則可微微屈膝，腳掌輕點水面，展現腿部肌肉線條及視覺延長比例。

比基尼款式推薦：下半身藏於水面，就要用上半身自信展露！選擇雙綁帶系列，集中托高罩杯再激升；在岸邊拍照不下水也要很時尚，類外穿型美背荷葉比基尼，搭配高腰美型泳褲，安心坐下也不擠腰腹肉！

在 Instagram 查看這則貼文 周小星 XINGXING（@asdmstary）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 15 日 下午 8:06 張貼

場景二：大地叢林自然氛圍

場景選擇：綠叢樹林中／樹幹／自然情境

取景技巧：身著鮮豔對比綠樹泳裝，對焦於人像身上，以全綠背景或自然植栽為主體襯托，更可將鏡頭穿透於樹叢中，營造出前後層次感，搭配上小花朵或大帽沿草帽，整體情境更加融入。

Pose傳授：手臂若有似無的出力微張，讓肌肉線條隱約顯現是必要之心肌，或可反手觸摸周圍情境植栽，與身邊元素互動，更營造肢體自然線條。

比基尼款式推薦：運用對比色或選擇跳色系列，於一片綠叢中鮮明跳出，魅力無可忽視！

在 Instagram 查看這則貼文 IR156（@ir47363）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 5:12 張貼

場景三：奢華遊艇、遊輪女王風範

場景運用：遊艇遊輪欄杆旁／船頭

取景技巧：將畫面橫向切割，等分天空、海面、遊艇各三分之一，人像焦點置中，加上自然海風吹拂，可再搭配手中香檳入鏡，女王風範立刻顯現。

Pose傳授：善用欄杆，正對鏡頭或者看向側面，手部可自然放置於欄杆，延展出手部線條更同時展露性感鎖骨。

比基尼款式推薦：在淨白的船身與一片蔚藍的海洋之中，大膽挑選鮮豔色系或圖騰款式，於遊艇上徜徉。

在 Instagram 查看這則貼文 ◼◽▪LilliaN Chen▪◽◼（@mayjam101）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 13 日 上午 3:43 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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